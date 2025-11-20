«Нет никаких границ»: как Муниципальный форум БРИКС объединяет страны

В Петербурге торжественно открылся VII Международный муниципальный форум БРИКС. В этом году он собрал представителей из 126 государств, которые в рамках деловой, экспертной и образовательной программ поделятся своим опытом в развитии территорий, наладят координацию с зарубежными партнерами, а также связи между госструктурами и бизнесом. Как проходил отбор участников и какой опыт Россия может перенять у иностранных гостей, NEWS.ru рассказал сопредседатель оргкомитета форума Михаил Свердлов.

Как изменились масштабы Муниципального форума БРИКС

— Михаил Абрамович, Международный муниципальный форум БРИКС проходит уже в седьмой раз. Какие у вас ожидания от этого события?

— В этом году мы традиционно ожидаем участия большого количества гостей — не только из стран БРИКС, но и из БРИКС+. Надеемся, что форум в этом году посетят порядка пяти тысяч человек.

Когда мы говорим о том, что впервые он состоялся в 2019 году, то понимаем, что это было давно. Тогда это было совсем небольшое мероприятие, которое сейчас выросло в серьезную площадку, где компании, мэры, официальные органы власти, представители бизнеса могут найти себе партнеров, пообщаться и действительно решить какие-то наиболее насущные вопросы, стоящие в муниципальной повестке.

— Насколько плотное сотрудничество идет между муниципалитетами России и стран БРИКС и БРИКС+?

— Муниципальный уровень — это уровень практически вне политики. Муниципалитеты во всех странах — это те образования, которые работают с людьми непосредственно на земле, и поэтому муниципальное взаимодействие очень сильное.

Этому будет посвящено пленарное заседание форума в нынешнем году — концепции городов-побратимов, которая должна трансформироваться с учетом современных цифровых реалий. Теперь нет никаких границ для общения, поэтому и само понятие города-побратима тоже меняется.

Каким опытом делятся участники форума

— Российские муниципалитеты стали одними из мировых лидеров в цифровизации и организации удобных пространств для жизни. Каким опытом мы можем поделиться с муниципалитетами других стран?

— В прошлом году, когда Россия председательствовала в БРИКС, мы показывали Москву как наш главный муниципалитет, которому есть что показать любой стране мира в плане транспортной доступности, цифровизации, удобства жизни. В этом году мы делаем упор на малых городах, достигших чего-то в своих инновациях. И, конечно, мы показываем, каких достижений смог добиться Петербург в своем развитии.

— А чему и у кого мы можем поучиться?

— Мы можем поучиться очень многому у совершенно любого муниципалитета из любой страны БРИКС. Но, конечно, в первую очередь мы смотрим сейчас на то, как развивается Индия — совершенно семимильными шагами. Мы видим огромную разницу между тем, что было раньше и что есть сейчас. Страна становится просто лидером мировой экономики.

Безусловно, можно выделить Китай, где цифровизация достигла такого уровня, о котором говорить уже не приходится. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта во всех областях жизни достигло любой страны. И здесь мы можем смотреть, что происходит в этом плане и в Бразилии, и в ЮАР, и в Эфиопии, и в Арабских Эмиратах, и Саудовской Аравии, которые также приехали к нам на форум поделиться инновациями.

О необычных участниках форума

— Примерно понятно, как отбирались для участия муниципалитеты из больших стран БРИКС и БРИКС+. А как были выбраны малые муниципалитеты, представители которых приехали к нам отовсюду, в том числе из Израиля?

— У нас практически в каждой стране есть свои амбассадоры, которые рекомендуют те или иные муниципалитеты для общения и приглашения на форум. Мы работаем через их сеть, чтобы понимать, кто к нам приедет. Но к нам обращаются и сами муниципалы — просят включить их в деловую повестку и каким-то образом помочь презентовать их муниципалитет, город, село или деревню.

Что касается Израиля, то к нам приехал мэр одного из городов с Голанских высот. Его муниципалитету более 4000 лет. Это совершенно фантастическое место, у которого очень серьезный туристический потенциал. Поэтому мы сразу же взяли его в работу и очень рады приветствовать на нашем форуме.

