Пашинян снова отвернулся от ЕАЭС: его ошибка будет дорого стоить Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в заседании межправительственного совета стран ЕАЭС, которое пройдет в Киргизии 15 августа. Формальным поводом для этого стал краткосрочный отпуск политика. В самой Армении решению главы правительства не удивились: это далеко не первый раз, когда он игнорирует серьезные международные мероприятия. Однако его демарши могут обойтись республике очень дорого. В чем причина такого поведения политика — в материале NEWS.ru.

Почему Пашинян отказался ехать в Киргизию

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что глава кабмина не примет участия во встрече совета стран ЕАЭС, так как находится в отпуске с 12 по 15 августа включительно. Позже в правительстве уточнили, что вместо него заседание посетит вице-премьер Мгер Григорян.

Это уже третий отпуск Пашиняна за лето. Первый был с 18 по 23 июля, после чего он решил отправиться на отдых с 28 июля по 15 августа. Однако позже стало известно, что премьер прервал отпуск ради поездки в Вашингтон, где при посредничестве президента США Дональда Трампа была подписана совместная декларация о прекращении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян в беседе с NEWS.ru признался, что его не удивил отказ Пашиняна от поездки в Киргизию.

«Он проявляет сейчас абсолютное безразличие к направлению сотрудничества с Россией. Это не первый случай, когда он не участвует в каких-то саммитах или заседаниях, связанных с Москвой. Более того, события, которые произошли на прошлой неделе в Вашингтоне, очень о многом говорят», — отметил политик.

Почему Пашинян игнорирует ЕАЭС

Отказ Пашиняна от поездки в Киргизию — действительно не первый его демарш против ЕАЭС. В декабре 2023 года премьер Армении открыто раскритиковал объединение, заявив, что его деятельность должна иметь исключительно экономический характер без какой-либо политической или геополитической повестки. Это случилось за несколько недель до того, как председательство в ЕАЭС перешло к Еревану.

26 декабря 2024 года. Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

В декабре 2024-го Пашинян не поехал на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области, сославшись на положительный результат теста на коронавирус. Изначально мероприятие планировалось провести в столице Армении, однако премьер назвал эту идею нецелесообразной. «Не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Республики Армения», — сказал он.

Незадолго до этого заявления он обвинил лидера Белоруссии Александра Лукашенко в поддержке Азербайджана во время военных действий и пообещал, что ни один официальный представитель Армении не поедет в Минск. В итоге, когда Белоруссия принимала заседание лидеров ЕАЭС в июне 2025 года, Пашинян принял участие в нем дистанционно — по видеосвязи.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с NEWS.ru отметил, что Пашинян регулярно говорит одно, а делает другое. При этом он уже давно придерживается прозападного курса, хотя это может нанести серьезный удар по экономике Армении.

«Если посмотреть на данные за 2020–2023 годы, то видно, что благодаря участию в ЕАЭС ВВП Армении вырос больше, чем у других стран-участниц. Но Пашинян уже выбрал для себя западный вектор развития. Он не спросил своих граждан, хотят ли они этого. Он защищает свои интересы, даже если они противоречат интересам Армении. Поэтому он бросил все дела и поехал в США, когда его позвал Трамп. А когда нужно было к Макрону во Францию, он тоже сразу поехал», — заметил депутат.

Схожего мнения придерживается лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян.

«Даже с тактической точки зрения это неправильно, потому что товарооборот с Россией в рамках ЕАЭС составляет $13 млрд в год. И основные армянские сельхозпродукты реализуются в ЕАЭС и, в частности, в России. Если Пашинян отказывается от встреч в рамках ЕАЭС, то это ошибочно с точки зрения экономики», — сказал собеседник NEWS.ru.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как решения Пашиняна вредят Армении

В Ереване не раз делали противоречивые заявления о будущем Армении в ЕАЭС. По словам министра экономики Геворга Папояна, у республики нет планов по выходу из этого объединения. Однако минувшей весной парламент принял закон о начале процесса вступления Армении в ЕС. Пашинян позднее подтвердил, что страна не сможет одновременно входить в оба союза. По его расчетам, Брюссель примет республику приблизительно через 20 лет.

По словам Пашиняна, в конечном итоге гражданам Армении придется выбрать, какого курса будет придерживаться страна. «С другой стороны, у нас нет задачи разорвать отношения с Россией, поскольку мы проводим уравновешивающую и уравновешенную внешнюю политику, и это наша стратегия», — добавил он.

По мнению Теваняна, Пашинян откровенно врет армянскому обществу.

«Для него самое главное — это удержание власти. Он обманывает общественность Армении, говоря о том, что якобы приносит мир. Но на самом деле Пашинян защищает только свое кресло, а ценой этого становятся Армения, ее интересы и сама безопасность страны», — подчеркнул лидер движения «Мать Армения».

Водолацкий также считает, что Пашинян выбирает свои интересы, а не интересы армянского народа. Отказ от визита в Бишкек призван показать его зарубежным кураторам, что он продолжит использовать ЕАЭС ради выгоды, однако сам давно уже перешел на сторону Запада, уверен депутат.

Армения, Ереван. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (впереди слева) и его супруга Эльке Бюденбендер (сзади справа) приветствуются премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его супругой Анной Акопян Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

«Мы не можем это игнорировать, хотя для России и хорошо, что в Закавказье наступил мир. Но именно РФ сыграла в этом важную роль. Тем не менее продукция двойного назначения сейчас не поступает на рынки ЕАЭС из-за нашей четкой политики, но через Армению могут начать ввозить запрещенные у нас товары, которые она будет выдавать за свои. Это может нарушить наш экономический баланс. Пока серьезных последствий нет, но если так будет продолжаться, то на комиссии ЕАЭС придется рассматривать вопрос о торговле. Это может закончиться провалом для Еревана», — резюмировал Водолацкий.

Читайте также:

Пашиняна поматросят и бросят. Почему Армению никогда не возьмут в Евросоюз

«России он это сказать боится»: почему Пашинян сильно ненавидит Лукашенко

Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы