В Петербурге состоялось торжественное открытие VII ММФ БРИКС

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 19 ноября состоялось торжественное открытие VII Международного муниципального форума БРИКС. В рамках мероприятия официально объявили о начале основных дискуссий, которые будут посвящены актуальным вопросам муниципального сотрудничества в рамках объединения. Генеральным информационным партнером мероприятия стал NEWS.ru. Форум пройдет при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Мероприятие нацелено на укрепление взаимодействия между городами и регионами стран БРИКС.

С приветственным словом выступили зампред комитета по внешним связям Петербурга — начальник Управления по информации и связям с международными организациями Вячеслав Калганов, председатель по подготовке и проведению VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Дмитриев и председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов. Они пожелали участникам форума успешных переговоров и укрепления деловых и культурных связей. Кроме того, на открытии с приветственным словом выступили директор Национального морского архива Индонезии Конни Рахакундини Бакри и чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана в Российской Федерации Кома Стеем Джеху-Аппьях, а также другие гости Петербурга.

В рамках открытия форума прошла церемония награждения иностранных делегаций. Ее провел председатель VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов.

Ранее стало известно, что VII ММФ БРИКС объединит участников из свыше 126 стран. Среди них члены официальных делегаций, главы городов и муниципалитетов, представители федеральных и региональных властей, предприниматели и эксперты.