Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:50

В Петербурге состоялось торжественное открытие VII ММФ БРИКС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 19 ноября состоялось торжественное открытие VII Международного муниципального форума БРИКС. В рамках мероприятия официально объявили о начале основных дискуссий, которые будут посвящены актуальным вопросам муниципального сотрудничества в рамках объединения. Генеральным информационным партнером мероприятия стал NEWS.ru. Форум пройдет при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Мероприятие нацелено на укрепление взаимодействия между городами и регионами стран БРИКС.

С приветственным словом выступили зампред комитета по внешним связям Петербурга — начальник Управления по информации и связям с международными организациями Вячеслав Калганов, председатель по подготовке и проведению VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Дмитриев и председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов. Они пожелали участникам форума успешных переговоров и укрепления деловых и культурных связей. Кроме того, на открытии с приветственным словом выступили директор Национального морского архива Индонезии Конни Рахакундини Бакри и чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана в Российской Федерации Кома Стеем Джеху-Аппьях, а также другие гости Петербурга.

В рамках открытия форума прошла церемония награждения иностранных делегаций. Ее провел председатель VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов.

Ранее стало известно, что VII ММФ БРИКС объединит участников из свыше 126 стран. Среди них члены официальных делегаций, главы городов и муниципалитетов, представители федеральных и региональных властей, предприниматели и эксперты.

форумы
мероприятия
Россия
Санкт-Петербург
БРИКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.