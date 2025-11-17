На VII ММФ БРИКС в Петербурге объединятся участники из свыше 126 стран

В Санкт-Петербурге с 20 по 21 ноября 2025 года состоится VII ММФ БРИКС, который объединит участников из свыше 126 стран. Среди них члены официальных делегаций, главы городов и муниципалитетов, представители федеральных и региональных властей, предприниматели и эксперты. Генеральным информационным партнером мероприятия стал NEWS.ru. Форум пройдет при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга.

VII ММФ БРИКС в 2025 году стал площадкой для перехода от диалога к конкретным проектам, подтвердив растущий авторитет объединения. Ключевым результатом стала инициатива по разработке нового типового соглашения, чтобы превратить народную дипломатию в инструмент роста для городов. Форум подтвердил эффективность кооперации для установления прямых деловых контактов и замещения рыночных ниш в новом многополярном мире, — отметил председатель оргкомитета форума Михаил Черепанов.

ММФ БРИКС посвятят развитию муниципального управления, экономическому взаимодействию и обмену практическим опытом между городами стран объединения. Программа форума включает в себя 10 ключевых тематических направлений, которые охватят самые актуальные направления. В частности, участники обсудят цифровую трансформацию и нейросети, промышленные технологии будущего, образование и науку, транспортную логистику.

Кроме того, они поговорят об экономическом росте, спорте, здравоохранении, энергетике, устойчивом развитии, банковском секторе и международном туризме. В рамках форума проведут свыше 80 мероприятий — сессии, круглые столы, панельные дискуссии и деловые завтраки. Порядка 900 участников, в том числе спикеры, модераторы и докладчики, обменяются опытом с публикой.

В рамках деловой, экспертной и образовательной программы 2025 года планируется обсудить развитие территорий, улучшить координацию между муниципалитетами и наладить связи между государством, бизнесом и профессионалами. Ключевым событием станет пленарное заседание «Города-побратимы и народная дипломатия как фактор экономического роста». Участники обсудят, как превратить партнерские соглашения из формальности в реальные проекты, повышающие благосостояние граждан.

Ранее в Казани в рамках выездной сессии международного Дубайского инвестиционного форума БРИКС провели круглый стол с участием представителей инвестиционного сообщества из ОАЭ, стран БРИКС+ и российского бизнеса. Собравшиеся обсудили формы экономической интеграции союзных стран и расширение делового сотрудничества в рамках общественной дипломатии.