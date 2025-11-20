Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:12

«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код

Юрий Куликов Юрий Куликов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Северной столице 20 ноября стартовал VII Международный муниципальный форум БРИКС. Участники этого мероприятия из 126 стран мира представили на нем собственные проекты. Делегация от округа Северный Санкт-Петербурга выступила на площадке с собственной инициативой, посвященной культурному коду и локальной идентичности. О том, как развивать ее у жителей муниципалитетов и можно ли масштабировать такие проекты на целую страну, рассказал в интервью NEWS.ru глава округа Юрий Куликов.

«Нам удалось заложить идею»

— Юрий, расскажите о проекте, который представляет ваш муниципалитет.

— Мы представили на форуме очень интересный проект о том, как нам с нуля удалось сформировать культурный код жителя муниципалитета, используя инструменты креативных индустрий. Ведь в больших мегаполисах действительно существует проблема утраты локальной идентичности. А она очень важна, потому что жители начинают ассоциировать себя с тем местом, где они не просто живут, а строят социальные связи, участвуют в общественной, политической жизни. Главное, что нам удалось создать конкретную модель, которую можно тиражировать как в Санкт-Петербурге, так и на международном уровне.

— В чем она заключается?

— Она заключается в том, что нам удалось заложить идею. Муниципалитет Северный, казалось бы, не сильно отличается от других подобных муниципалитетов в спальных районах Петербурга. Но благодаря названию и полярной тематике мы взяли в качестве основного направления важнейшую тему, которая связана как с городским, так и с федеральным уровнем. У нас впервые прошел масштабный фестиваль — День полярника, который собрал 10 тысяч участников. Это действительно очень круто и значимо для Санкт-Петербурга.

Данный проект мы представляем на премию «Служение», которая учреждена президентом, и очень надеемся, что нас поддержат.

— То есть идентичность может быть не только петербургская, но и муниципальная?

— Мы должны проводить эту работу. Мы должны делать так, чтобы жители действительно понимали и гордились своей малой родиной, тем местом, где они живут. У этой работы есть долгосрочный эффект. Например, это снижает вандализм — лишний раз кто-то не выбросит фантик, лишний раз кто-то сделает замечание.

В каждом номере муниципальной газеты у нас есть статья про Арктику. Благодаря этому наши школы начали формировать арктические клубы. На последней встрече обсуждалось, что даже арктический кадетский класс может появиться в нашем округе. Вот такая комплексная работа, она действительно позволяет сформировать культурный код и привить любовь к тому муниципалитету, где ты живешь.

Как Петербург борется за культурный код

— Вы выбрали ядром вашего культурного кода Арктику. А насколько подобная работа переносима на другие муниципалитеты в Африке, Азии, Латинской Америке?

Фото: G&M Therin-Weise/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

— Давайте расскажу об опыте нашего города. У нас есть муниципалитет Гражданка, который в принципе тоже не имел локальной идентичности. Но в годы Великой Отечественной войны на территории этого муниципалитета действовал знаменитый аэродром с таким же названием. И глава округа Вячеслав Валерьевич Ванеев перенес День округа на День Воздушного флота. Соединил два события и провел огромный праздник под названием «Крылья гражданки». Фактически он уже использовал у себя нашу модель. Точно так же в больших городах нужно искать локальную идентичность и зашивать ее в повестку не только местную, но и в повестку страны, и даже в повестку мирового развития.

Cанкт-Петербург
БРИКС
культура
Россия
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
