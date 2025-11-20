Россия выступила с инициативой создать Университет сварщиков стран БРИКС

Борьба с дефицитом квалифицированных сварщиков выходит на международный уровень, сообщил в комментарии NEWS.ru генеральный директор «Национального агентства контроля сварки» (НАКС) Андрей Прилуцкий. Он объявил о запуске масштабной инициативы — создании Университета сварщиков стран БРИКС. Это решение было принято в ходе рабочей встречи представителей стран-участниц альянса на VII Международный Муниципальном Форуме стран БРИКС.

Помимо конкурсов в колледжах и вузах, важно также наладить обмен профессионалов и учеников между странами БРИКС. Мы решили внести в резолюцию решение открыть Университет сварщиков БРИКС, — заявил Прилуцкий.

По его словам, этот проект призван создать единое образовательное пространство для подготовки и повышения квалификации специалистов по сварочным работам. Ожидается, что университет будет способствовать не только обмену лучшими практиками, но и разработке общих стандартов качества для промышленности стран-участниц, отметил он.

Ранее сообщалось, что в здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга прошло торжественное открытие VII Международного муниципального форума БРИКС. На мероприятие приехали представители муниципалитетов из стран объединения, а также из государств, которые готовы к сотрудничеству с альянсом — всего из 126 стран мира. От России участвуют представители 89 субъектов РФ.