Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией

Странам БРИКС не хватает надежных авиаперевозчиков, которые помогли бы наладить сообщение между разными уголками мира и укрепить связи участников объединения. Об этом на полях VII Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге заявил глава совета директоров AirAsia Камарудин Меранун. По словам малайзийского бизнесмена, его компания готова взять эту роль на себя. О том, как и когда это может произойти, он рассказал в интервью NEWS.ru на полях форума.

— Камарудин, какова цель вашего визита на этот форум?

— Я был в Джакарте, где встретил Конни Рахакундини Бакри (амбассадор Санкт-Петербургского государственного университета, профессор факультета международных отношений. — NEWS.ru) — она была здесь одним из спикеров. Она предложила мне приехать на форум БРИКС, потому что у его участников есть возможность генерировать больше деловой активности, устанавливать связи и все в таком духе. Но чего им не хватает, так это авиалиний, которые обеспечивали бы дополнительное сообщение. Поэтому Конни рассказала мне о том, как БРИКС потребуется участие авиаперевозчиков во всей этой деятельности, чтобы способствовать развитию связей между странами-участницами.

Мы уже летаем по многим направлениям — в Китае, Индии, большинстве стран, входящих в БРИКС. Сегодня мы осуществляем рейсы в Алма-Ату в Казахстане, в Ташкент в Узбекистане и в Турцию. Так что естественным шагом в развитии авиакомпании было бы расширение присутствия в этом регионе. Для этого я здесь — чтобы изучить возможности.

— О полетах в какие регионы России из Малайзии вы думаете?

— В тот же город, где мы находимся сейчас — Санкт-Петербург. Но в перспективе мы рассмотрим Москву, Казань и другие города России и Центральной Азии. Нужно с чего-то начинать, так что мы заинтересованы в Петербурге как в нашей первой остановке в России.

— Вы ожидаете большой пассажиропоток по этому направлению?

— Мы начинали с четырех рейсов в неделю в Алма-Ату, а сегодня выполняем пять. К концу года мы запустим ежедневные рейсы из Куала-Лумпура в Казахстан.

Кроме того, два месяца назад мы начали летать в Узбекистан и сейчас выполняем по три рейса в неделю. Мы начинаем с трех-четырех рейсов и доходим до ежедневных полетов.

— Вы запускаете рейсы только из Куала-Лумпура?

— В основном оттуда. Но мы также работаем в Джакарте в Индонезии, летаем из Бангкока в Таиланде, из Пномпеня в Камбодже и из Манилы на Филиппинах. Так что мы можем запустить рейсы из любого другого города в Россию.

Более того, мы представлены не только в ЮВА, но и в Китае, Корее, Японии, даже в Австралии. Поэтому мы можем соединить всю Азию с Россией и странами Центральной Азии.

