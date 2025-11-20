Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:58

На ММФ БРИКС предложили альтернативу повышению налогов в России

Депутат Лещев: отмена непрофильных программ может заменить повышение налогов

Илья Лещев Илья Лещев Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Международном муниципальном форуме в Петербурге была предложена альтернатива повышению налогов в России, рассказал корреспонденту NEWS.ru депутат совета муниципального округа Светлановское Санкт-Петербурга Илья Лещев. По его словам, на одной из площадок форума прозвучала идея об отмене непрофильных мер поддержки, которые не показали должной эффективности.

Для бизнеса и предпринимателей у нас в следующем году повышаются налоговые ставки. Это довольно серьезная нагрузка. И кем-то из коллег было озвучено, что есть много мер поддержки от государства, о которых бизнесмены и предприниматели часто не знают. Возможно, есть смысл вместо повышения налогов использовать отмену непрофильных программ. Мне кажется, идея здравая и может существенно улучшить обстановку в плане бизнеса, — подчеркнул депутат.

При этом Лещев отметил, что бюджет муниципалитетов формируется за счет отчислений по НДФЛ. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы налоговая база увеличивалась за счет создания новых рабочих мест.

Тема налогов очень важна, потому что сбалансированная система налогообложения дает прирост бизнесу и увеличивает возможности по созданию рабочих мест, — указал собеседник.

Ранее стало известно, что на полях Международного муниципального форума в Петербурге было заключено соглашение на поставку российских удобрений в Бразилию. Его подписали глава муниципалитета Такуаритуба Миану Перейра и компания «БиоАгроРост».

Россия
налоги
БРИКС
муниципалитеты
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.