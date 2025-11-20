На ММФ БРИКС предложили альтернативу повышению налогов в России

На Международном муниципальном форуме в Петербурге была предложена альтернатива повышению налогов в России, рассказал корреспонденту NEWS.ru депутат совета муниципального округа Светлановское Санкт-Петербурга Илья Лещев. По его словам, на одной из площадок форума прозвучала идея об отмене непрофильных мер поддержки, которые не показали должной эффективности.

Для бизнеса и предпринимателей у нас в следующем году повышаются налоговые ставки. Это довольно серьезная нагрузка. И кем-то из коллег было озвучено, что есть много мер поддержки от государства, о которых бизнесмены и предприниматели часто не знают. Возможно, есть смысл вместо повышения налогов использовать отмену непрофильных программ. Мне кажется, идея здравая и может существенно улучшить обстановку в плане бизнеса, — подчеркнул депутат.

При этом Лещев отметил, что бюджет муниципалитетов формируется за счет отчислений по НДФЛ. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы налоговая база увеличивалась за счет создания новых рабочих мест.

Тема налогов очень важна, потому что сбалансированная система налогообложения дает прирост бизнесу и увеличивает возможности по созданию рабочих мест, — указал собеседник.

Ранее стало известно, что на полях Международного муниципального форума в Петербурге было заключено соглашение на поставку российских удобрений в Бразилию. Его подписали глава муниципалитета Такуаритуба Миану Перейра и компания «БиоАгроРост».