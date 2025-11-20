Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС

Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) заключил соглашения о поставках спецтехники в Индию, Бразилию и Иран, рассказал руководитель проекта АО «ТОМЕЗ» Антон Селедцов, передает корреспондент NEWS.ru. Соглашения были подписаны 20 ноября в рамках VII Международного муниципального форума стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Продукция завода включает коммунальные и дорожные машины, а также технику для обслуживания аэродромов.

На форуме наш завод презентовал представителям деловых миссий стран БРИКС новые разработки в части специализированной техники по ремонту и содержанию дорог. Машины ТОМЕЗ спроектированы и собраны с применением инновационных технологий, при этом производство полностью локализовано. Подписанные соглашения еще раз показывают, что активное импортозамещение и разработка собственных технических решений способны вывести компанию на новый уровень развития, — отметил Селедцов.

Соглашения определяют объем и спецификации техники для каждой страны, а также ее адаптацию к местным условиям. Эксперты ТОМЕЗ оценивают общую стоимость международной программы в 500 млн рублей. По словам Селедцова, в странах с суровым климатом и сложными дорогами особенно ценятся универсальные машины.

На форуме также обсудили переход стран БРИКС к единым стандартам в международных проектах. Так, будет создан центр по развитию промышленности БРИКС при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Он будет заниматься стандартизацией, метрологией и техническим регулированием.

Ранее генеральный директор «Национального агентства контроля сварки» Андрей Прилуцкий объявил о создании Университета сварщиков стран БРИКС для борьбы с дефицитом квалифицированных специалистов. Инициатива предусматривает создание единого образовательного пространства, обмен опытом и разработку общих промышленных стандартов.