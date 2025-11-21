На ММФ БРИКС подписали соглашение о развитии промышленности стран Африки

Рамочное соглашение о развитии промышленности в африканских странах в рамках VII Международного муниципального форума БРИКС заключили южнокорейская некоммерческая организация Koryoin Trade Institute и африканская компания ARCOFIRM, передает корреспондент NEWS.ru. По словам исполнительного директора ARCOFIRM Антуана Реаля, соглашение затронет промышленные отрасли сразу пяти стран Африки.

Мы сейчас в Африке активно пытаемся развивать промышленность, но, только у нас часто отсутствуют либо эксперты, либо финансирование, либо иногда просто наличие какой-то стратегии развития. Мы хотим объединить опыт Кореи и России, чтобы использовать его для развития инвестиций и структурирования развития африканской промышленности. Речь идет о Камеруне, Сенегале, Габоне, Конго и Гане, — сказал Реаль.

Он также пояснил, что африканских промышленников интересуют не только вопросы инвестиций и технического развития, но и тема сохранения окружающей среды, — особенно для горнодобывающей отрасли Ганы, в которой сейчас используется большое количество вредных для природы химикатов.

Ранее президент Индийского делового совета Сингх Акашдип заявил, что Индия считает свое грядущее председательство в БРИКС в следующем году отличным моментом сделать акцент на развитии малого и среднего бизнеса. Акашдип также признался в любви к русскому языку и русской культуре.