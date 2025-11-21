Компания СИБУР заявила о планах расширения своего присутствия в БРИКС

Российская компания СИБУР, производящая пластики, планирует расширение своей деятельности на страны БРИКС, заявила NEWS.ru руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова в рамках VII Международного муниципального форума БРИКС. По ее словам, страны объединения являются приоритетными в планах поставок продукции и совместной деятельности СИБУР.

Мы максимально планируем расширить наши поставки и нашу зону присутствия, и, конечно, в первую очередь мы будем рассматривать страны БРИКС. И здесь у нас есть достаточно интересные предложения к нашим партнерам для каждой локации, в которую мы заходим, и будем заходить начиная с 2026 года, все более и более активно. Мы предлагаем комплексные сервисные решения для каждой страны, чтобы наша продукция была конкурентоспособна, и для того, чтобы наши клиенты в различных географиях и локациях могли бы действительно удобно пользоваться нашим продуктом, — сказала Уварова.

Она отметила, что при тех мощностях, которые компания запустит в ближайшие годы, СИБУР выходит на второе место по самым активно развивающимся компаниям в нефтехимии. Холдинг, по словам Уваровой, планирует занять шестое-седьмое место в целом по выпуску полимерных материалов в мире.

Ранее сообщалось, что глава бразильского муниципалитета Такуаритуба Миану Перейра и российская компания «БиоАгроРост» на полях ММФ БРИКС заключили контракт на поставку инновационных удобрений в Бразилию. Продукт позволяет при минимальных затратах обеспечить удобрение значительных площадей.