Обычный крабовый салат уже надоел? Попробуйте «Красное море» — удачное сочетание продуктов и 7 минут на сборку

Устали стоять у плиты после долгого дня? Этот салат станет вашим спасением! «Красное море» — тот самый рецепт, который доказывает: чтобы приготовить что-то действительно вкусное, не нужны ни время, ни сложные ингредиенты. Яркие помидоры, нежные крабовые палочки и ароматный сыр создают удивительно гармоничное сочетание, а чеснок и петрушка добавляют пикантности. Этот салат — как раз то блюдо, с которым справится даже муж, пока вы отдыхаете после работы. И поверьте, результат превзойдет все ожидания!

Для салата вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (240-250 г), 3 средних помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, майонез и соль по вкусу. Крабовые палочки нарежьте кружочками, помидоры — кубиками, сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте салату немного пропитаться — 5-7 минут будет достаточно. Подавайте сразу же, пока помидоры сохраняют свою сочность и форму. Этот салат особенно хорош с хрустящим хлебом или как легкий ужин. Приятного аппетита.

