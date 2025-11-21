Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:00

Обычный крабовый салат уже надоел? Попробуйте «Красное море» — удачное сочетание продуктов и 7 минут на сборку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали стоять у плиты после долгого дня? Этот салат станет вашим спасением! «Красное море» — тот самый рецепт, который доказывает: чтобы приготовить что-то действительно вкусное, не нужны ни время, ни сложные ингредиенты. Яркие помидоры, нежные крабовые палочки и ароматный сыр создают удивительно гармоничное сочетание, а чеснок и петрушка добавляют пикантности. Этот салат — как раз то блюдо, с которым справится даже муж, пока вы отдыхаете после работы. И поверьте, результат превзойдет все ожидания!

Для салата вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (240-250 г), 3 средних помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, майонез и соль по вкусу. Крабовые палочки нарежьте кружочками, помидоры — кубиками, сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте салату немного пропитаться — 5-7 минут будет достаточно. Подавайте сразу же, пока помидоры сохраняют свою сочность и форму. Этот салат особенно хорош с хрустящим хлебом или как легкий ужин. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и не приторный
Общество
Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и не приторный
Оливье и Мимозу больше не делаю, вместо них — «Борзая тройка». Обалденный салат из 3 продуктов: просто, вкусно и необычно
Общество
Оливье и Мимозу больше не делаю, вместо них — «Борзая тройка». Обалденный салат из 3 продуктов: просто, вкусно и необычно
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Необычная «Мимоза» с горбушей на Новый год: добавляю 1 ингредиент, и от нее не оторваться — и никаких консервов
Общество
Необычная «Мимоза» с горбушей на Новый год: добавляю 1 ингредиент, и от нее не оторваться — и никаких консервов
Оливье и Мимозу больше не делаю, вместо них — «Борзая тройка». Обалденный салат из 3 продуктов: просто, вкусно и необычно
Общество
Оливье и Мимозу больше не делаю, вместо них — «Борзая тройка». Обалденный салат из 3 продуктов: просто, вкусно и необычно
салаты
рецепты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций
Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.