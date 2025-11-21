Подросток умер из-за шланга в прямой кишке на работе В Турции подросток умер из-за шланга в прямой кишке во время пыток на работе

Подросток погиб после жестокого «розыгрыша» на рабочем месте в Турции, передает Daily Mail. В столярной мастерской несколько коллег связали мальчика, сняли с него штаны и направили в задний проход шланг со сжатым воздухом под высоким давлением.

Коллеги, издевавшиеся на юношей, заявили, что избили его ради «шутки». Подростка доставили в больницу, где врачи обнаружили тяжелые повреждения внутренних органов, включая разрыв кишечника.

Несмотря на экстренную помощь, пострадавший провел пять дней в реанимации и умер. Турецкие власти проводят расследование действий сотрудников мастерской. Одного из виновных в смерти мальчика арестовали.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 13-летнего подростка в поселке Коченево под Новосибирском. Мальчику стало плохо во время прогулки, он умер до приезда врачей. Причину смерти сейчас устанавливают, а глава СК поручил региональному управлению провести процессуальную проверку и доложить ему о ее итогах.