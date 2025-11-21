Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:00

Оливье и Мимозу больше не делаю, вместо них — «Борзая тройка». Обалденный салат из 3 продуктов: просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какой салат может стать настоящим открытием для тех, кто устал от сложных многослойных закусок? «Борзая тройка» — тот самый случай, когда всего три продукта создают настолько гармоничный и насыщенный вкус, что сложно поверить в простоту рецепта. Хрустящая пекинская капуста, сочное яблоко с приятной кислинкой и ароматная копченая курица — это сочетание, которое не нуждается в дополнениях. А легкая заправка на основе греческого йогурта с лимоном и льняными семечками добавляет блюду пикантности и пользы. Этот салат — доказательство того, что настоящая вкуснота часто скрывается за простотой.

Для салата вам понадобится: 1 кочан пекинской капусты (около 400 г), 2 яблока, 250 г копченой куриной грудки. Для заправки: 250 г греческого йогурта, сок и цедра половины лимона, 2 ст.л. семян льна, 0,5 ч.л. соли. Капусту нашинкуйте, яблоки нарежьте тонкими дольками, куриную грудку — соломкой. Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты. Залейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10-15 минут — и можно подавать! Этот салат особенно хорош с ржаными гренками или просто как легкий ужин. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и не приторный
Общество
Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и не приторный
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Легкий вариант крабового салата: хрустит и освежает
Семья и жизнь
Легкий вариант крабового салата: хрустит и освежает
Яркий и вкусный новогодний салат «Шапка Мономаха». Простые ингредиенты и 5 минут на сборку — его съедят еще до боя курантов
Общество
Яркий и вкусный новогодний салат «Шапка Мономаха». Простые ингредиенты и 5 минут на сборку — его съедят еще до боя курантов
Закуска на Новый год: вкуснейшие куриные рулетики с ореховой начинкой — превращаем простые продукты во вкуснятину
Общество
Закуска на Новый год: вкуснейшие куриные рулетики с ореховой начинкой — превращаем простые продукты во вкуснятину
салаты
закуски
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В здании одесского ТЦК прогремел взрыв
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.