Оливье и Мимозу больше не делаю, вместо них — «Борзая тройка». Обалденный салат из 3 продуктов: просто, вкусно и необычно

Знаете, какой салат может стать настоящим открытием для тех, кто устал от сложных многослойных закусок? «Борзая тройка» — тот самый случай, когда всего три продукта создают настолько гармоничный и насыщенный вкус, что сложно поверить в простоту рецепта. Хрустящая пекинская капуста, сочное яблоко с приятной кислинкой и ароматная копченая курица — это сочетание, которое не нуждается в дополнениях. А легкая заправка на основе греческого йогурта с лимоном и льняными семечками добавляет блюду пикантности и пользы. Этот салат — доказательство того, что настоящая вкуснота часто скрывается за простотой.

Для салата вам понадобится: 1 кочан пекинской капусты (около 400 г), 2 яблока, 250 г копченой куриной грудки. Для заправки: 250 г греческого йогурта, сок и цедра половины лимона, 2 ст.л. семян льна, 0,5 ч.л. соли. Капусту нашинкуйте, яблоки нарежьте тонкими дольками, куриную грудку — соломкой. Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты. Залейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10-15 минут — и можно подавать! Этот салат особенно хорош с ржаными гренками или просто как легкий ужин. Приятного аппетита!

