«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок

Санкции не остановили Иран: страна наращивает экспорт, находя новые пути развития. Ключевую роль в этом играет сотрудничество в рамках БРИКС. О том, как работает эта стратегия и какие уникальные возможности открываются для российских компаний на иранском рынке, в эксклюзивном интервью NEWS.ru на полях VII Международного муниципального форума БРИКС рассказал глава комитета по Ирану в Ассоциации экспорта и импорта России Ибрагим Мелло.

Почему санкции не мешают развитию

— Как Ирану удается не только сохранять, но и наращивать свой экспортный потенциал в условиях усиления санкционного давления? И какую роль в этой трансформации играют партнеры по группе БРИКС?

— Иран находится под санкциями США и западных стран уже более 45 лет и за это время научился обходить эти ограничения. Например, за счет создания свободных экономических и промышленных зон, которые обеспечивают местных производителей необходимыми товарами. Безусловно, вступление Ирана в ШОС и БРИКС открывает новые возможности — появляются страны, куда можно экспортировать продукцию. Иран производит больше, чем потребляет, и все это нужно куда-то продавать. Используя механизмы вроде валютных свопов и прямых расчетов, страна получает возможность наращивать экспорт и находить новых партнеров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему России доверяют в Иране

— А как российским компаниям, работающим с Ираном, минимизировать вторичные санкционные риски? Даете ли вы конкретные консультации по выбору надежных банков, посредников и схем работы на иранском рынке?

— Российским предпринимателям открываются новые возможности для работы с Ираном и Ближним Востоком в целом. Я понимаю, что это регион со своим менталитетом, культурой и сложностями. Тем не менее это шанс для России выйти на новые рынки. Российские компании могут поставлять туда продукцию: сырье, станки, оборудование, которое необходимо не только Ирану, но и большинству ближневосточных стран.

И еще важный момент: на Ближнем Востоке очень хорошо относятся к российским продуктам. Если указано, что товар произведен в России, то здесь этому верят, любят и уважают такую продукцию. Поэтому это возможность для российского производителя начать экспортировать свои товары на Ближний Восток.

В чем еще сила российских компаний

— Возможен ли сегодня полноценный обмен цифровыми технологиями (IT-решениями в телекоме, промышленном софте) между нашими странами? Или санкции все еще являются непреодолимым барьером в этой сфере?

— В IT-сфере я работаю более плотно и помогал многим компаниям. На Ближнем Востоке хорошо знают, что в России есть сильные IT-решения. Местные игроки — будь то иранские банки или IT-компании — активно интересуются сотрудничеством. В России много конкурентоспособных разработок, например, в сфере госуслуг или решений для нефтяной отрасли. Я помог нескольким компаниям выйти на ближневосточный рынок. Не могу назвать имена, но они успешно конкурируют с западными аналогами благодаря качеству своих продуктов. У российских IT-компаний хороший потенциал для экспансии на Ближний Восток.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как России конкурировать на рынке Ирана

— Иран сегодня — лакомый рынок для Китая, Индии и Турции. В чем вы видите ключевое конкурентное преимущество российского бизнеса в этой борьбе, помимо политической близости?

— Политическая составляющая, конечно, играет роль, но главное — доверие к российским продуктам. Есть определенные ниши, где мы сильны: технологии, нефтегазовое оборудование, медицинская техника — Ближний Восток верит в их качество.

Однако российские производители недостаточно активно презентуют себя в регионе. Им не всегда хватает понимания местной специфики. Именно поэтому мы через Российский экспортный центр, Высшую школу экономики и Ассоциацию экспорта и импорта проводим вебинары и семинары — учим предпринимателей, как эффективно работать с Ближним Востоком.

Читайте также:

«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели

В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС

Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС