В Северной столице России стартовал VII Международный муниципальный форум стран БРИКС, который собрал более пяти тысяч участников из более чем сотни стран мира. Первый день работы форума показал: города и регионы готовы брать на себя новую роль в формировании глобальной экономической повестки. Подробности — в материале корреспондента NEWS.ru, который оказался в эпицентре событий.

Новая философия сотрудничества

В исторических залах Санкт-Петербурга открылся VII Международный муниципальный форум БРИКС, установивший рекорд по представительству — делегаты из 126 государств собрались для поиска практических решений насущных проблем. Уже в первый день форум продемонстрировал качественно новый подход к международному сотрудничеству: вместо традиционных деклараций — конкретные контракты и рабочие инструменты.

«Мы наблюдаем принципиальное изменение логики взаимодействия», — заявил в приветственной речи председатель организационного комитета Михаил Черепанов. — «Муниципалитеты становятся драйверами практического сотрудничества, и мы видим четкий запрос на переход от красивых деклараций к реальным проектам с измеримыми результатами».

Этот тезис нашел подтверждение в беспрецедентной деловой активности первого дня. В отличие от предыдущих лет, когда основное время занимали общие дискуссии, сейчас каждая сессия была ориентирована на конкретные кейсы и рабочие инструменты.

Михаил Черепанов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прорыв в аграрном сотрудничестве

Ярким примером нового подхода стало подписание контракта между бразильским муниципалитетом Такуаритуба и российской компанией «БиоАгроРост». Инновационные удобрения российского производства, представленные на форуме, не только вдвое дешевле аналогов, но и полностью экологичны — в них отсутствуют токсичные добавки и пестициды.

«Это не просто контракт на поставку, это начало комплексного сотрудничества», — заявил глава бразильской делегации Миану Перейра. — «Мы договорились не только о закупках, но и о перспективе строительства завода по производству удобрений в Бразилии. Российская сторона также проявила интерес к нашему проекту по утилизации отходов, который позволяет преобразовывать мусор в газ для энергетики».

Киберпространство доверия БРИКС

Знаковым событием дня стало заявление главы Федерации информационной безопасности и кибербезопасности (ФИБР) Антона Трегубова о создании общего киберпространства доверия между странами БРИКС.

«В настоящее время ведется активная работа по формированию общей инфраструктуры кибербезопасности», — сообщил Трегубов в эксклюзивном интервью NEWS.ru. — «Мы стремимся консолидировать IT-специалистов и экспертов по кибербезопасности для вывода сотрудничества на качественно новый уровень. Многие компании не имеют прямого канала взаимодействия с госструктурами, и создаваемая платформа позволит преодолеть этот барьер».

Особое внимание глава ФИБР уделил вопросу формирования объективного образа России в цифровом пространстве: «Что они знают? Россия — медведь, балалайка и бутылка водки. Ну и красивые женщины на первом месте, конечно же. К сожалению, грани стерты, потому что очень много выброса в интернете, нет никакой цифровой гигиены. Мы готовы это исправить».

Антон Трегубов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Образовательные инициативы

Фактически сенсацией дня стало объявление о создании Университета сварщиков стран БРИКС. Генеральный директор «Национального агентства контроля сварки» Андрей Прилуцкий подробно раскрыл NEWS.ru детали проекта:

«Помимо конкурсов в колледжах и вузах, важно наладить обмен профессионалов и учеников между странами БРИКС. Мы решили внести в резолюцию решение открыть Университет сварщиков БРИКС. Этот проект призван создать единое образовательное пространство для подготовки и повышения квалификации специалистов по сварочным работам».

По словам Прилуцкого, университет будет способствовать не только обмену лучшими практиками, но и разработке общих стандартов качества для промышленности стран-участниц.

Альтернатива налоговой реформе

В сфере экономики прозвучала неожиданная инициатива. Депутат совета муниципального округа Светлановское Илья Лещев предложил альтернативу планируемому повышению налогов:

«Для бизнеса и предпринимателей у нас в следующем году повышаются налоговые ставки. Это довольно серьезная нагрузка. И кем-то из коллег было озвучено, что есть много мер поддержки от государства, о которых бизнесмены и предприниматели часто не знают. Возможно, есть смысл вместо повышения налогов использовать отмену непрофильных программ. Мне кажется, идея здравая и может существенно улучшить обстановку в плане бизнеса».

Илья Лещев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Масштабы и перспективы

Сопредседатель оргкомитета форума Михаил Свердлов в интервью подчеркнул качественный рост мероприятия: «Когда мы говорим о том, что впервые форум состоялся в 2019 году, то понимаем, что это было давно. Тогда это было совсем небольшое мероприятие, которое сейчас выросло в серьезную площадку, где компании, мэры, официальные органы власти, представители бизнеса могут найти себе партнеров и решить какие-то наиболее насущные вопросы».

По словам Свердлова, в этом году традиционно ожидается участие порядка пяти тысяч человек — не только из стран БРИКС, но и из БРИКС+.

Первый день форума наглядно продемонстрировал: муниципалитетам БРИКС есть что предложить друг другу помимо красивых фотоотчетов и общих деклараций. Участники говорят на одном языке — языке выживания и развития в условиях, когда старые глобальные связи рухнули.

Главный вопрос, который будет решаться в последующие дни — сколько из подписанных меморандумов и объявленных инициатив превратятся в реальные проекты с измеримыми результатами. 21 ноября участников ждут новые переговоры и подписание соглашений, которые могут определить лицо муниципального сотрудничества в рамках БРИКС на годы вперед.

