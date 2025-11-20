Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 20:39

В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Северной столице России стартовал VII Международный муниципальный форум стран БРИКС, который собрал более пяти тысяч участников из более чем сотни стран мира. Первый день работы форума показал: города и регионы готовы брать на себя новую роль в формировании глобальной экономической повестки. Подробности — в материале корреспондента NEWS.ru, который оказался в эпицентре событий.

Новая философия сотрудничества

В исторических залах Санкт-Петербурга открылся VII Международный муниципальный форум БРИКС, установивший рекорд по представительству — делегаты из 126 государств собрались для поиска практических решений насущных проблем. Уже в первый день форум продемонстрировал качественно новый подход к международному сотрудничеству: вместо традиционных деклараций — конкретные контракты и рабочие инструменты.

«Мы наблюдаем принципиальное изменение логики взаимодействия», — заявил в приветственной речи председатель организационного комитета Михаил Черепанов. — «Муниципалитеты становятся драйверами практического сотрудничества, и мы видим четкий запрос на переход от красивых деклараций к реальным проектам с измеримыми результатами».

Этот тезис нашел подтверждение в беспрецедентной деловой активности первого дня. В отличие от предыдущих лет, когда основное время занимали общие дискуссии, сейчас каждая сессия была ориентирована на конкретные кейсы и рабочие инструменты.

Михаил Черепанов Михаил Черепанов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прорыв в аграрном сотрудничестве

Ярким примером нового подхода стало подписание контракта между бразильским муниципалитетом Такуаритуба и российской компанией «БиоАгроРост». Инновационные удобрения российского производства, представленные на форуме, не только вдвое дешевле аналогов, но и полностью экологичны — в них отсутствуют токсичные добавки и пестициды.

«Это не просто контракт на поставку, это начало комплексного сотрудничества», — заявил глава бразильской делегации Миану Перейра. — «Мы договорились не только о закупках, но и о перспективе строительства завода по производству удобрений в Бразилии. Российская сторона также проявила интерес к нашему проекту по утилизации отходов, который позволяет преобразовывать мусор в газ для энергетики».

Киберпространство доверия БРИКС

Знаковым событием дня стало заявление главы Федерации информационной безопасности и кибербезопасности (ФИБР) Антона Трегубова о создании общего киберпространства доверия между странами БРИКС.

«В настоящее время ведется активная работа по формированию общей инфраструктуры кибербезопасности», — сообщил Трегубов в эксклюзивном интервью NEWS.ru. — «Мы стремимся консолидировать IT-специалистов и экспертов по кибербезопасности для вывода сотрудничества на качественно новый уровень. Многие компании не имеют прямого канала взаимодействия с госструктурами, и создаваемая платформа позволит преодолеть этот барьер».

Особое внимание глава ФИБР уделил вопросу формирования объективного образа России в цифровом пространстве: «Что они знают? Россия — медведь, балалайка и бутылка водки. Ну и красивые женщины на первом месте, конечно же. К сожалению, грани стерты, потому что очень много выброса в интернете, нет никакой цифровой гигиены. Мы готовы это исправить».

Антон Трегубов Антон Трегубов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Образовательные инициативы

Фактически сенсацией дня стало объявление о создании Университета сварщиков стран БРИКС. Генеральный директор «Национального агентства контроля сварки» Андрей Прилуцкий подробно раскрыл NEWS.ru детали проекта:

«Помимо конкурсов в колледжах и вузах, важно наладить обмен профессионалов и учеников между странами БРИКС. Мы решили внести в резолюцию решение открыть Университет сварщиков БРИКС. Этот проект призван создать единое образовательное пространство для подготовки и повышения квалификации специалистов по сварочным работам».

По словам Прилуцкого, университет будет способствовать не только обмену лучшими практиками, но и разработке общих стандартов качества для промышленности стран-участниц.

Альтернатива налоговой реформе

В сфере экономики прозвучала неожиданная инициатива. Депутат совета муниципального округа Светлановское Илья Лещев предложил альтернативу планируемому повышению налогов:

«Для бизнеса и предпринимателей у нас в следующем году повышаются налоговые ставки. Это довольно серьезная нагрузка. И кем-то из коллег было озвучено, что есть много мер поддержки от государства, о которых бизнесмены и предприниматели часто не знают. Возможно, есть смысл вместо повышения налогов использовать отмену непрофильных программ. Мне кажется, идея здравая и может существенно улучшить обстановку в плане бизнеса».

Илья Лещев Илья Лещев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Масштабы и перспективы

Сопредседатель оргкомитета форума Михаил Свердлов в интервью подчеркнул качественный рост мероприятия: «Когда мы говорим о том, что впервые форум состоялся в 2019 году, то понимаем, что это было давно. Тогда это было совсем небольшое мероприятие, которое сейчас выросло в серьезную площадку, где компании, мэры, официальные органы власти, представители бизнеса могут найти себе партнеров и решить какие-то наиболее насущные вопросы».

По словам Свердлова, в этом году традиционно ожидается участие порядка пяти тысяч человек — не только из стран БРИКС, но и из БРИКС+.

Первый день форума наглядно продемонстрировал: муниципалитетам БРИКС есть что предложить друг другу помимо красивых фотоотчетов и общих деклараций. Участники говорят на одном языке — языке выживания и развития в условиях, когда старые глобальные связи рухнули.

Главный вопрос, который будет решаться в последующие дни — сколько из подписанных меморандумов и объявленных инициатив превратятся в реальные проекты с измеримыми результатами. 21 ноября участников ждут новые переговоры и подписание соглашений, которые могут определить лицо муниципального сотрудничества в рамках БРИКС на годы вперед.

Читайте также:

«Нужен обмен»: директор школы «Премьер» о проектах учеников на ММФ БРИКС

Россия выступила с инициативой создать Университет сварщиков стран БРИКС

В Петербурге открылся VII Международный муниципальный форум БРИКС

БРИКС
муниципалитеты
экономика
форум
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни
Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей
«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год
Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки
БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге
Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.