Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС

В настоящее время ведется активная работа по формированию общего киберпространства доверия России с государствами — участниками БРИКС, заявил глава Федерации информационной безопасности и кибербезопасности (ФИБР) Антон Трегубов в беседе с NEWS.ru на полях Международного муниципального форума стран объединения. Он уточнил, что над этим направлением работает значительное количество компаний и специалистов.

Он добавил, что ФИБР стремится консолидировать этих участников, создав мощный альянс IT-специалистов и экспертов по кибербезопасности для вывода сотрудничества на государственный уровень. По словам главы федерации, такая консолидация необходима, поскольку многие компании не имеют прямого канала взаимодействия с госструктурами. Он подчеркнул, что создаваемая платформа позволит преодолеть этот барьер и обеспечить эффективное партнерство.

Трегубов также отметил, что важной задачей является улучшение цифрового комфорта как для жителей России, так и для иностранных туристов. Он указал на необходимость формирования объективного образа страны, который бы не ограничивался стереотипными представлениями.

Что они знают? Россия — медведь, балалайка и бутылка водки. Ну и красивые женщины на первом месте, конечно же, а все остальное у них, к сожалению, грани стерты, потому что очень много выброса в интернете, нет никакой цифровой гигиены. И мы готовы вот это все делать и просто-напросто взять в свои руки, — заключил Трегубов.

Ранее Трегубов заявил, что кол-центр ФИБР будет реагировать на обращения россиян, которые пострадали от действий кибермошенников. По его словам, граждане обычно идут в полицию, которая профильно не ведет этот вопрос. Однако с карточки у жертвы афериста могут списать деньги или украсть личные данные.