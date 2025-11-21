Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:54

«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине

Военэксперт Шурыгин: британские войска на Украине станут законной целью ВС РФ

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Британские войска на Украине станут законной целью для Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, такое решение Лондона будет прямым доказательством вмешательства Великобритании в боевые действия.

Появление британских военных в рядах ВСУ равносильно для нас вмешательству их страны в боевые действия. Все они становятся законными целями, и всех их мы должны безжалостно уничтожать, не объясняясь перед Лондоном, — заявил Шурыгин.

Военный эксперт отметил, что британские подразделения могут находиться как на передовой, так и в тылу. По его словам, иностранные солдаты могут выполнять различные задачи: заниматься обучением, логистикой, ремонтом техники и наведением систем ПВО.

Ранее министр Минобороны Великобритании Джон Хили, заявил, что Лондон разработал план отправки войск для поддержки Киева после завершения боевых действий. По его словам, британские военные провели разведку на территории Украины и знают, какие подразделения будут задействованы.

Украина
Великобритания
ВС РФ
Лондон
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций
Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной
Врач назвала неочевидную причину вздутия живота
Раскрыто, как Украина может оттянуть подписание мирного договора с Россией
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.