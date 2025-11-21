Британские войска на Украине станут законной целью для Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, такое решение Лондона будет прямым доказательством вмешательства Великобритании в боевые действия.

Появление британских военных в рядах ВСУ равносильно для нас вмешательству их страны в боевые действия. Все они становятся законными целями, и всех их мы должны безжалостно уничтожать, не объясняясь перед Лондоном, — заявил Шурыгин.

Военный эксперт отметил, что британские подразделения могут находиться как на передовой, так и в тылу. По его словам, иностранные солдаты могут выполнять различные задачи: заниматься обучением, логистикой, ремонтом техники и наведением систем ПВО.

Ранее министр Минобороны Великобритании Джон Хили, заявил, что Лондон разработал план отправки войск для поддержки Киева после завершения боевых действий. По его словам, британские военные провели разведку на территории Украины и знают, какие подразделения будут задействованы.