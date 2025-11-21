На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций

На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, сообщили в Минэнерго страны. По данным ведомства, из-за снижения производственных мощностей страны электроэнергия используется исключительно для внутреннего потребления, экспорт приостановлен.

На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне. <...> Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления. <...> Экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного и шести групповых ударов по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. В ведомстве уточнили, что эти действия стали ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России в период с 15 по 21 ноября. В результате были поражены объекты военной промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортная инфраструктура и места подготовки беспилотников.