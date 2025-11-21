Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:45

На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций

Минэнерго Украины: все крупные электростанции страны оказались повреждены

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, сообщили в Минэнерго страны. По данным ведомства, из-за снижения производственных мощностей страны электроэнергия используется исключительно для внутреннего потребления, экспорт приостановлен.

На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне. <...> Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления. <...> Экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного и шести групповых ударов по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. В ведомстве уточнили, что эти действия стали ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России в период с 15 по 21 ноября. В результате были поражены объекты военной промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортная инфраструктура и места подготовки беспилотников.

Украина
энергетика
Электростанции
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.