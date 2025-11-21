Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:27

Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины

По объектам ВПК и энергетики Украины нанесены массированные и групповые удары

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической отрасли Украины, заявили в Минобороны РФ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по гражданским объектам на территории России в период с 15 по 21 ноября, отметили в военном ведомстве.

В результате <...> поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, — сказано в заявлении МО РФ.

Ранее стало известно, что украинское командование пытается стабилизировать ситуацию в Запорожской области, перебрасывая дополнительные резервы и организуя контратаки, но эти меры не приносят успеха. В Министерстве обороны России добавили, что подобные действия лишь приводят к новым потерям со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого российские штурмовые подразделения ликвидировали женщину-снайпера ВСУ в звании майора во время зачистки района Ровнополья. Столкновение произошло в одном из блиндажей, где военнослужащая прикрывала пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Операторы БПЛА оставили свою позицию при приближении российских войск.

