Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической отрасли Украины, заявили в Минобороны РФ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по гражданским объектам на территории России в период с 15 по 21 ноября, отметили в военном ведомстве.

В результате <...> поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, — сказано в заявлении МО РФ.

Ранее стало известно, что украинское командование пытается стабилизировать ситуацию в Запорожской области, перебрасывая дополнительные резервы и организуя контратаки, но эти меры не приносят успеха. В Министерстве обороны России добавили, что подобные действия лишь приводят к новым потерям со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого российские штурмовые подразделения ликвидировали женщину-снайпера ВСУ в звании майора во время зачистки района Ровнополья. Столкновение произошло в одном из блиндажей, где военнослужащая прикрывала пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Операторы БПЛА оставили свою позицию при приближении российских войск.