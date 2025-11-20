Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 15:07

Стало известно о безуспешных попытках ВСУ исправить ситуацию в Запорожье

Минобороны РФ: ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинское командование безуспешно пытается стабилизировать обстановку в Запорожской области, перебрасывая туда резервы и предпринимая контратаки, заявили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, эти действия приводят только к новым потерям в рядах ВСУ.

Командование ВСУ безуспешно пытается стабилизировать обстановку на направлении, перебрасывая резервы и предпринимая контратаки, которые приводят лишь к новым потерям, — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В частности, бойцам ВС РФ удалось освободить населенный пункт Веселое. Всего на Запорожском направлении ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», уточнили в министерстве.

Ранее российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера ВСУ в звании майора при зачистке Ровнополья. Столкновение произошло в одном из блиндажей, где солдат прикрывала пункт управления БПЛА противника. Сами операторы беспилотников покинули позицию при приближении ВС РФ.

ВСУ
Запорожская область
ВС РФ
Минобороны РФ
