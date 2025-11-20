Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:10

На Украине российские военные ликвидировали снайпера-майора

В Ровнополье российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера ВСУ в звании майора при зачистке Ровнополья, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Столкновение произошло в одном из блиндажей, где солдат прикрывала пункт управления БПЛА противника. Сами операторы беспилотников покинули позицию при приближении ВС РФ.

В Ровнополье в одном из блиндажей уничтожили украинского боевика. Это была зачистка, туда бросили гранату. Когда наши штурмовики зашли внутрь, оказалось, что погибший боевик — женщина-снайпер. При себе у нее были документы. Ее звание — майор ВСУ, — сказал Кимаковский.

Ранее стало известно о сдаче ВСУ южной части Северска в ДНР под натиском российской армии. Это произошло после переброски украинским командованием четырех батальонов операторов БПЛА на Купянское направление, что ослабило оборону города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Украина не сможет восполнить потери бронетехники от ударов российских дронов «Ланцет» даже с помощью поставок из Европы. По его мнению, ВСУ испытывают острый дефицит танков, артиллерийских орудий и снарядов.

