Генерал раскрыл судьбу ВСУ после мощнейшего удара «Ланцетов» по их танкам Генерал Липовой: Украина не сможет восполнить потери техники даже за счет Европы

Украина не сможет восполнить потери военной техники, понесенные от ударов российского разведывательно-ударного комплекса «Ланцет», даже за счет поставок из европейских стран, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, данный вид БПЛА показал высокую эффективность в ходе специальной военной операции, уничтожая бронированные цели, такие как танки, БТР и артиллерийские орудия.

В ходе СВО российские БПЛА, особенно типа «Ланцет», показали свою наибольшую эффективность по уничтожению бронированных целей: танков, БТР, артиллерийских орудий. Восполнить то количество, которое было уничтожено нашими «Ланцетами», одномоментно ВСУ не удастся, так как в Европе уже нет такого количества танков и бронетехники. Украина не выпускает такие машины, а только ремонтирует. ВСУ испытывают голод в танках, снарядах и артиллерийских орудиях. И это все сказывается на ходе проведения СВО и оборонительных возможностях украинских войск, которые с каждым днем становятся все слабее, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ. Среди них оказались 60 боевых машин НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов.

Военнослужащий с позывным Скромный ранее заявил, что операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» успешно поражают артиллерийские системы ВСУ на Северском направлении. Он подтвердил уничтожение самоходной артиллерийской установки немецкого производства.