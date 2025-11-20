Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
В России раскрыли эффективность «Ланцетов»

Разработчик ZALA: комплексы «Ланцет» уничтожили свыше 500 танков ВСУ

«Ланцет» «Ланцет» Фото: МО РФ
Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ, сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA. Там отметили, что среди них оказались 60 танков НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2, стоимостью в «миллионы долларов».

По данным из открытых источников, за период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, — отметили в компании.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия уничтожила в Харьковской области до пяти танков Abrams. По его словам, боевые машины удалось ликвидировать вместе с личным составом ВСУ. В Минобороны эти данные не комментировали.

До этого перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

