Превращаю апельсины в пирог-перевертыш: десерт для истинных ценителей цитрусов — ароматный и не приторный

Этот пирог готовится по принципу «перевертыша»: сочные дольки апельсина, уложенные на дно, после выпекания и переворачивания превращаются в блестящую карамельную глазурь сверху.

Два апельсина мою, натираю цедру (20 г) и выжимаю сок (100 г). В миске взбиваю 150 г коричневого сахара с 2 яйцами, затем вливаю 70 мл растительного масла, апельсиновый сок и цедру, тщательно перемешиваю. Просеиваю 230 г муки с 15 г разрыхлителя и постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности теста.

Оставшиеся 2 апельсина нарезаю тонкими дольками, при желании очищаю от кожуры. Дно формы для выпечки застилаю пергаментом, смазываю сливочным маслом и щедро посыпаю сахаром. Выкладываю апельсиновые дольки красивым узором и аккуратно заливаю тестом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 35-45 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Даю пирогу полностью остыть в форме, затем переворачиваю на сервировочную тарелку и снимаю пергамент.

