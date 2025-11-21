Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:11

Изысканный салат, который сделает новогодний стол праздничным: нежная курица, сочные ананасы и классические ингредиенты в сочетании вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Праздничное меню всегда хочется сделать особенным, и именно такие салаты создают атмосферу уюта и торжества. Нежная курица, тропическая сладость ананаса и привычные домашние ингредиенты — все это вместе создает удачное блюдо, которое радует свежестью и легкой сладостью. Этот салат не требует сложных техник приготовления, но выглядит и ощущается по-праздничному.

Я беру 1 куриное филе, мариную его с приправами и небольшим количеством масла, затем обжариваю до румяной корочки и даю остыть. Подготовленные 4 яйца нарезаю кубиками, добавляю 1 банку мелко нарезанных ананасов, 1/2 банки сладкой кукурузы и 150 г твердого сыра. Все соединяю в глубокой миске, заправляю майонезом, слегка подсаливаю и перчу. В итоге получается нежный, освежающий салат, который идеально вписывается в атмосферу Нового года и всегда исчезает со стола первым.

Ранее сообщалось, что иногда самое простое блюдо может затмить дорогие деликатесы. Этот салат сочетает нежную текстуру морепродуктов, хруст свежей капусты и яркие акценты красной икры. Он выглядит по-праздничному эффектно, но готовится очень легко и быстро.

Проверено редакцией
1 куриное филе
4 яйца
1 банка мелко нарезанных ананасов
1/2 банки сладкой кукурузы
150 г твердого сыра
майонез
масло
приправы
Замариновать филе в приправах и небольшом количестве масла, обжарить и дать остыть
Нарезать вареные яйца кубиками
Добавить мелко нарезанные ананасы, добавить кукурузу и твердый сыр
Все соединить в миске и добавить майонез, посолить, поперчить
