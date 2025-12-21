Новый год-2026
21 декабря 2025 в 16:38

Эти сырные палочки можно есть целыми партиями — готовлю диетический вариант для идеального перекуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это не просто низкокалорийная закуска, а полноценный белковый перекус. Творог, сыр и яйцо обеспечивают высокое содержание белка, который надолго дает чувство сытости и полезен для мышц. Такие палочки станут отличным вариантом после тренировки, для школьного ланч-бокса или чтобы утолить голод между основными приемами пищи без вреда для фигуры.

Твердый сыр (40 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю тертый сыр, творог 5% (100 г), рисовую муку (40 г), яйцо (1 шт.), щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа.

Тщательно перемешиваю все ингредиенты до получения однородного, пластичного теста. Оно будет мягким и немного липким.

Мокрыми руками отделяю порции теста и формирую из них аккуратные палочки или брусочки произвольной длины.

Противень застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпаю каждую палочку кунжутом (около 3 г на все), слегка прижимая его, чтобы приклеился.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю палочки 10–15 минут. Они готовы, как только слегка зарумянятся и поднимутся. Важно не передержать, чтобы они остались мягкими внутри.

Достаю из духовки, даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или холодными. Отлично сочетаются с натуральным йогуртом или легким овощным соусом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
