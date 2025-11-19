Салат «Морская фантазия»: легкое украшение стола с ноткой роскоши

Иногда самое простое блюдо может затмить дорогие деликатесы. Этот салат сочетает нежную текстуру морепродуктов, хруст свежей капусты и яркие акценты красной икры. Он выглядит по-праздничному эффектно, но готовится очень легко и быстро.

Для салата вам понадобятся кальмары, пекинская капуста, куриные и перепелиные яйца, крабовые палочки, майонез, красная икра и петрушка. Кальмары нужно очистить, обдав кипятком, и нарезать соломкой. Отварные куриные яйца и крабовые палочки режутся кубиками, а капуста тонко шинкуется.

Все ингредиенты смешиваются и заправляются майонезом. Готовый салат выкладывают в сервировочное блюдо и украшают половинками перепелиных яиц с красной икрой и свежей петрушкой. Получается невероятно красиво, свежо и вкусно — идеальное сочетание для новогодней ночи.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.