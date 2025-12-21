Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 17:00

Салат «Аладдин» — волшебный ковер из вкусов. Забудьте о селедке под шубой, это ярче и изысканнее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящее кулинарное путешествие, где нежный отварной язык встречается со сладостью винограда, хрустом сельдерея и свежестью яблока. Каждый ингредиент играет свою неповторимую партию, создавая изысканную и в то же время сытную композицию. Это блюдо для тех, кто устал от тяжелой майонезной классики и ищет на праздничном столе элегантную альтернативу с игрой текстур и тонким балансом вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 400 г отварного говяжьего языка, 150 г зеленого или красного винограда без косточек, 2 стебля сельдерея, 1 кисло-сладкое яблоко, 4 отварных яйца, 150 г майонеза (лучше домашнего), соль и перец по вкусу, листья салата для подачи. Язык нарежьте тонкой соломкой. Виноград разрежьте пополам. Сельдерей и яблоко (очищенное от сердцевины) нарежьте тонкими ломтиками. Яйца натрите на крупной терке. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, еще раз бережно перемешайте. Перед подачей выложите на блюдо, застеленное листьями салата, чтобы подчеркнуть свежесть. Для идеальной гармонии дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт «Медовый пух» без раскатки коржей: готовить одно удовольствие — никаких усилий
Общество
Торт «Медовый пух» без раскатки коржей: готовить одно удовольствие — никаких усилий
Эти сырные палочки можно есть целыми партиями — готовлю диетический вариант для идеального перекуса
Общество
Эти сырные палочки можно есть целыми партиями — готовлю диетический вариант для идеального перекуса
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
Общество
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«Мы вежливые люди»: Ушаков о новогоднем поздравлении Путина для Трампа
Власть
«Мы вежливые люди»: Ушаков о новогоднем поздравлении Путина для Трампа
Встречаем Новый год ярко: корзиночки из пармезана с салатом цезарь. Беспроигрышный вариант для праздника
Общество
Встречаем Новый год ярко: корзиночки из пармезана с салатом цезарь. Беспроигрышный вариант для праздника
рецепты
Новый год
новогодний стол — 2026
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.