Салат «Аладдин» — волшебный ковер из вкусов. Забудьте о селедке под шубой, это ярче и изысканнее

Этот салат — настоящее кулинарное путешествие, где нежный отварной язык встречается со сладостью винограда, хрустом сельдерея и свежестью яблока. Каждый ингредиент играет свою неповторимую партию, создавая изысканную и в то же время сытную композицию. Это блюдо для тех, кто устал от тяжелой майонезной классики и ищет на праздничном столе элегантную альтернативу с игрой текстур и тонким балансом вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 400 г отварного говяжьего языка, 150 г зеленого или красного винограда без косточек, 2 стебля сельдерея, 1 кисло-сладкое яблоко, 4 отварных яйца, 150 г майонеза (лучше домашнего), соль и перец по вкусу, листья салата для подачи. Язык нарежьте тонкой соломкой. Виноград разрежьте пополам. Сельдерей и яблоко (очищенное от сердцевины) нарежьте тонкими ломтиками. Яйца натрите на крупной терке. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, еще раз бережно перемешайте. Перед подачей выложите на блюдо, застеленное листьями салата, чтобы подчеркнуть свежесть. Для идеальной гармонии дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут.

