Встречаем Новый год ярко: корзиночки из пармезана с салатом цезарь. Беспроигрышный вариант для праздника

Эта закуска — идеальное сочетание элегантной подачи и любимого классического вкуса. Хрустящие ароматные корзинки из запеченного пармезана станут изысканным съедобным «сосудом» для нежного салата с курицей, сухариками и пикантным соусом. Она выглядит как мини-шедевр из ресторана, но готовится проще простого, позволяя удивить гостей и освободить себя от хлопот с сервировкой.

Для корзиночек вам понадобится: 200 г сыра пармезан, натертого на мелкой терке. Для салата: 300 г отварного или запеченного куриного филе, 1 пучок салата романо, 100 г сухариков, 50 г тертого пармезана. Для соуса: 4 ст. л. майонеза, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, соль, перец. Разогрейте духовку до 190 °C. Противень застелите пергаментом. На пергаменте тонкими кругами (8–10 см) распределите тертый пармезан. Выпекайте 3–5 минут до расплавления и золотистого цвета. Аккуратно снимите горячие лепешки лопаткой и сразу же уложите в перевернутые чашечки формы для маффинов, чтобы они остыли в виде корзиночек. Курицу нарежьте кубиками, салат порвите. Смешайте все ингредиенты для соуса. В большой миске соедините курицу, салат, половину сухариков и соус, аккуратно перемешайте. Перед подачей наполните пармезановые корзиночки салатом, украсьте оставшимися сухариками и тертым сыром. Корзиночки можно приготовить заранее, а салат собрать непосредственно перед подачей.

