Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 15:35

Встречаем Новый год ярко: корзиночки из пармезана с салатом цезарь. Беспроигрышный вариант для праздника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска — идеальное сочетание элегантной подачи и любимого классического вкуса. Хрустящие ароматные корзинки из запеченного пармезана станут изысканным съедобным «сосудом» для нежного салата с курицей, сухариками и пикантным соусом. Она выглядит как мини-шедевр из ресторана, но готовится проще простого, позволяя удивить гостей и освободить себя от хлопот с сервировкой.

Для корзиночек вам понадобится: 200 г сыра пармезан, натертого на мелкой терке. Для салата: 300 г отварного или запеченного куриного филе, 1 пучок салата романо, 100 г сухариков, 50 г тертого пармезана. Для соуса: 4 ст. л. майонеза, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, соль, перец. Разогрейте духовку до 190 °C. Противень застелите пергаментом. На пергаменте тонкими кругами (8–10 см) распределите тертый пармезан. Выпекайте 3–5 минут до расплавления и золотистого цвета. Аккуратно снимите горячие лепешки лопаткой и сразу же уложите в перевернутые чашечки формы для маффинов, чтобы они остыли в виде корзиночек. Курицу нарежьте кубиками, салат порвите. Смешайте все ингредиенты для соуса. В большой миске соедините курицу, салат, половину сухариков и соус, аккуратно перемешайте. Перед подачей наполните пармезановые корзиночки салатом, украсьте оставшимися сухариками и тертым сыром. Корзиночки можно приготовить заранее, а салат собрать непосредственно перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Порадует глаз и желудок: салат «Изабелла» — роскошь вкусов под виноградным покровом
Общество
Порадует глаз и желудок: салат «Изабелла» — роскошь вкусов под виноградным покровом
Что подать к виски: гид по правильным закускам для истинных ценителей
Семья и жизнь
Что подать к виски: гид по правильным закускам для истинных ценителей
Изысканно и без хлопот. Волованы с муссом из шпрот и укропом. Идеально к вину и игристому
Общество
Изысканно и без хлопот. Волованы с муссом из шпрот и укропом. Идеально к вину и игристому
Встречаем Новый год по классике: салат «Столичный» — хит советских ресторанов
Общество
Встречаем Новый год по классике: салат «Столичный» — хит советских ресторанов
Румяные коржи, сгущенка и грецкие орехи! Собираю торт «Сметанник» — душевный и очень домашний
Общество
Румяные коржи, сгущенка и грецкие орехи! Собираю торт «Сметанник» — душевный и очень домашний
рецепты
кулинария
закуски
салаты
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе РЖД зафиксировали массовый сбой
Новую группу разведчиков ВСУ с оружием НАТО ликвидировали в Купянске
Политолог ответил, стоит ли Зеленскому ждать смены власти в Конгрессе США
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в США
Россиянин объявил себя банкротом после лечения кота на 300 тыс. рублей
СКР начал расследование после скандала с нападением на журналистов
Путин запланировал совещание по госпрограмме вооружений
«Мозги где забыла?»: фигурист Галлямов унизил журналистку из-за звонка
Полиция нашла школьницу, пропавшую в Омске в лютый мороз
Ударившего девушку ногой в живот тренера выгнали с работы
Зимний туман и холод до -14? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В России обрушились на Запад за «игры» в конец света
Что подать к виски: гид по правильным закускам для истинных ценителей
Мужчины пришли кататься на аттракционах и превратились в «летучих мышей»
Кержаков привел доказательства, что ФИФА перепишет на него гол 2005 года
Орбан назвал единственный способ укрепить Украину
Сколько бокалов вина вам положено: высчитываем свою норму за столом
Таможенники провели «разведку» на вставшем у берегов Швеции судне из РФ
Колумбия ввела чрезвычайный налог для богатых
Раскрыта причина отмены популярного новогоднего шоу в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.