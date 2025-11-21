Международный муниципальный форум стран БРИКС
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам

Депутат Останина предложила списывать ипотеку после рождения третьего ребенка

Списывать ипотеку россиянам необходимо после рождения третьего и последующих детей, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что количество многодетных семей в стране увеличилось бы.

И, конечно, если бы ипотечный кредит списывался бы с рождением третьего, четвертого, пятого ребенка, это сыграло бы большую роль. Базовая проблема больших семей – это все-таки жилье. Суммарный коэффициент рождаемости у нас еще низкий – 1,3 примерно, — рассказала Останина.

По мнению депутата, демографический рывок возможен только с условием увеличения количества многодетных семей. Она подчеркнула, что на увеличение показателя рождаемости позитивно влияют государственные меры помощи.

Ранее Останина заявила, что в обществе помимо «матери-героини» должно появиться звание «отец-герой» для многодетных мужчин. По ее словам, так в России смогут по достоинству оценить роль отца в жизни ребенка.

