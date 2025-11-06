Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин

В обществе помимо «матери-героини» должно появиться звание «отец-герой» для многодетных мужчин, заявила депутат Госдумы Нина Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, так в России смогут по достоинству оценить роль отца в жизни ребенка.

Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и «отец-герой» в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе, — отметила Останина.

Ранее депутат подчеркнула, что решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях.

До этого Останина напомнила, что все законодательные инициативы должны оцениваться через призму их влияния на благополучие российских семей. Она напомнила о соответствующем поручении президента РФ Владимира Путина, которое было распространено среди всех депутатов.