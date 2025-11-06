Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 16:59

Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин

Нина Останина Нина Останина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В обществе помимо «матери-героини» должно появиться звание «отец-герой» для многодетных мужчин, заявила депутат Госдумы Нина Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, так в России смогут по достоинству оценить роль отца в жизни ребенка.

Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и «отец-герой» в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе, — отметила Останина.

Ранее депутат подчеркнула, что решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях.

До этого Останина напомнила, что все законодательные инициативы должны оцениваться через призму их влияния на благополучие российских семей. Она напомнила о соответствующем поручении президента РФ Владимира Путина, которое было распространено среди всех депутатов.

Нина Останина
отцы
звания
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.