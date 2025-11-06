Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:20

Останина напомнила о поручении президента по семейной политике

Останина призвала оценивать все законы с точки зрения поддержки семьи

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Все законодательные инициативы должны оцениваться через призму их влияния на благополучие российских семей, заявила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина в ходе своей пресс-конференции. Она напомнила о соответствующем поручении президента РФ Владимира Путина, которое было распространено среди всех депутатов, передает корреспондент NEWS.ru.

Парламентарий отметила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился изготовить специальные таблички с цитатой президента для визуального напоминания. Останина подчеркнула, что лично использует эту табличку во время рассмотрения законопроектов, в том числе при анализе проекта государственного бюджета.

Я не поленилась, взяла эту табличку в зал, когда нам представили проект бюджета в первом чтении. Я спросила министра финансов, а вот мы, депутаты, руководствуемся вот этим пожеланием президента, но я не увидела здесь ни суммы на организацию отдыха и оздоровления детей, я не увидела здесь увеличение на дошкольное образование, я не увидела там расходов на жилье молодой семьи, — сказала Останина.

Она также выразила озабоченность тем, что многие принимаемые решения, включая введение новых налогов и сборов, в частности утильсбора, негативно сказываются на финансовом положении граждан. Останина выразила надежду, что создание Совета при президенте по демографической политике станет следующим шагом в реализации курса на поддержку семьи. По ее мнению, указание главы государства должно стать практическим руководством к действию для всех представителей власти при принятии любых управленческих решений.

Ранее Останина заявила, что предложения депутатов о зарплатах за родительство без дальнейшего принятия законопроекта снижают авторитет Государственной думы. По ее словам, такие сверхчувствительные темы разочаровывают россиян.
Россия
Нина Останина
Госдума
семьи
бюджеты
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Вилков
С. Вилков
Павел Селезнев
П. Селезнев
