Останина напомнила о поручении президента по семейной политике

Все законодательные инициативы должны оцениваться через призму их влияния на благополучие российских семей, заявила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина в ходе своей пресс-конференции. Она напомнила о соответствующем поручении президента РФ Владимира Путина, которое было распространено среди всех депутатов, передает корреспондент NEWS.ru.

Парламентарий отметила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился изготовить специальные таблички с цитатой президента для визуального напоминания. Останина подчеркнула, что лично использует эту табличку во время рассмотрения законопроектов, в том числе при анализе проекта государственного бюджета.

Я не поленилась, взяла эту табличку в зал, когда нам представили проект бюджета в первом чтении. Я спросила министра финансов, а вот мы, депутаты, руководствуемся вот этим пожеланием президента, но я не увидела здесь ни суммы на организацию отдыха и оздоровления детей, я не увидела здесь увеличение на дошкольное образование, я не увидела там расходов на жилье молодой семьи, — сказала Останина.

Она также выразила озабоченность тем, что многие принимаемые решения, включая введение новых налогов и сборов, в частности утильсбора, негативно сказываются на финансовом положении граждан. Останина выразила надежду, что создание Совета при президенте по демографической политике станет следующим шагом в реализации курса на поддержку семьи. По ее мнению, указание главы государства должно стать практическим руководством к действию для всех представителей власти при принятии любых управленческих решений.

Ранее Останина заявила, что предложения депутатов о зарплатах за родительство без дальнейшего принятия законопроекта снижают авторитет Государственной думы. По ее словам, такие сверхчувствительные темы разочаровывают россиян.