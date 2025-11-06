Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:51

«Возможность хайпануть»: депутат об идее платить зарплату родителям

Депутат Останина: из-за спорных идей парламентариев Госдума теряет авторитет

Нина Останина Нина Останина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предложения депутатов о зарплатах за родительство без дальнейшего принятия законопроекта снижают авторитет Государственной думы, заявила NEWS.ru председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, такие сверхчувствительные темы разочаровывают россиян.

Я не раз обращалась к своим коллегам депутатам: сверхчувствительные темы, которые дают возможность сразу, что называется, хайпануть, тяжело сказываются на наших семьях. Так велико разочарование в депутатах, и так падает авторитет Государственной думы, которая говорит, но не делает. И, к великому сожалению, наши избиратели иногда перестают замечать хорошие инициативы, — заявила Останина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести государственную выплату для родителей, полностью посвящающих себя воспитанию детей до определенного возраста. По его словам, во многих семьях возникает необходимость ухода за ребенком до пяти-шести лет, что вынуждает одного из супругов временно оставлять профессиональную деятельность.

родители
выплаты
Россия
семьи
Александрина Гуловская
А. Гуловская
