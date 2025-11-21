Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:48

Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев

МИД: Белоруссия и Польша совместно разыскивают подозреваемых в терроризме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранители Белоруссии и Польши совместно ищут двух украинцев, подозреваемых в совершении преступлений террористического характера в Польше, сообщает МИД Республики Беларусь. По данным дипведомства, подтвержден факт въезда подозреваемых в страну.

В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сотрудничестве с польской стороной ведутся работы по установлению контактов подозреваемых, а также реализуется ряд других оперативных мероприятий. Эта деятельность осуществляется в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что Польша до сих пор не направила официальный запрос о правовой помощи по данному делу, добавили в министерстве.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако доказательств в поддержку своего утверждения он не предоставил.

Европа
Польша
Белоруссия
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска
На Украине признались в масштабных повреждениях электростанций
Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.