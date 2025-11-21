Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев

Правоохранители Белоруссии и Польши совместно ищут двух украинцев, подозреваемых в совершении преступлений террористического характера в Польше, сообщает МИД Республики Беларусь. По данным дипведомства, подтвержден факт въезда подозреваемых в страну.

В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сотрудничестве с польской стороной ведутся работы по установлению контактов подозреваемых, а также реализуется ряд других оперативных мероприятий. Эта деятельность осуществляется в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что Польша до сих пор не направила официальный запрос о правовой помощи по данному делу, добавили в министерстве.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако доказательств в поддержку своего утверждения он не предоставил.