Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:29

«Яркий символ»: Захарова объяснила значимость памятника Пушкину в Париже

В МИД назвали памятник Пушкину в Париже символом культурного присутствия России

Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже Фото: Евгений Полойко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Памятник известному писателю Александру Пушкину был открыт в Париже как символ российского культурного присутствия во Франции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Церемония состоялась 20 ноября на территории Российского духовно-культурного православного центра при поддержке Министерства иностранных дел России, говорится на сайте ведомства.

В нынешних условиях, когда в целом ряде стран русофобия возводится в ранг государственной политики, а русский язык и культура подвергаются гонениям, открытие в Париже памятника великому поэту приобретает особое значение. Он станет ярким символом российского духовного и культурного присутствия во Франции, — отметила дипломат.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что открытие памятника Пушкину в Российском духовно-культурном православном центре Парижа символизирует прочные духовные связи между народами двух стран. Дипломат подчеркнул, что монумент напоминает о способности культуры и литературы объединять людей, а также отметил особое отношение поэта к Франции, хотя сам писатель никогда не посещал эту страну.

Кроме того, помощник президента России Владимир Мединский 18 ноября объявил о начале конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника, символизирующего идею русской свободы. Соответствующее заявление также прозвучало от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Мария Захарова
МИД РФ
Александр Пушкин
Париж
Франция
памятники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка впала в кому и повстречала сатану
Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки
Раскрыто, почему страны Запада стали искать диалог с Россией на саммите G20
Медведев высмеял обращение Зеленского и напомнил о золотом унитазе
Подросток умер из-за шланга в прямой кишке на работе
Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка
«Очень мощные»: Трамп похвастался новыми санкциями против России
Отказ от пения, брак с иностранцем, болезнь: как живет Любовь Казарновская
В российском регионе при атаке ВСУ погибли два человека
Меган Маркл удивила дорогостоящим образом на День благодарения
Трамп разъяснил, в каком положении находится Украина
Сотням миллионов африканцев предрекли острый голод
Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от закупок в РФ
В МИД Сербии высказались о поездках Вучича на «человеческие сафари»
Трамп поставил Украине ультиматум по мирному плану
Душитель мальчиков и труп девочки в диване: главные ЧП недели
Озвучен приговор для чемпионки Украины за покушение на российского военного
Дочь Брюса Уиллиса не уверена в том, что отец ее узнает
Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.