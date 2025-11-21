Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже

Памятник известному писателю Александру Пушкину был открыт в Париже как символ российского культурного присутствия во Франции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Церемония состоялась 20 ноября на территории Российского духовно-культурного православного центра при поддержке Министерства иностранных дел России, говорится на сайте ведомства.

В нынешних условиях, когда в целом ряде стран русофобия возводится в ранг государственной политики, а русский язык и культура подвергаются гонениям, открытие в Париже памятника великому поэту приобретает особое значение. Он станет ярким символом российского духовного и культурного присутствия во Франции, — отметила дипломат.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что открытие памятника Пушкину в Российском духовно-культурном православном центре Парижа символизирует прочные духовные связи между народами двух стран. Дипломат подчеркнул, что монумент напоминает о способности культуры и литературы объединять людей, а также отметил особое отношение поэта к Франции, хотя сам писатель никогда не посещал эту страну.

Кроме того, помощник президента России Владимир Мединский 18 ноября объявил о начале конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника, символизирующего идею русской свободы. Соответствующее заявление также прозвучало от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.