18 ноября 2025 в 17:50

Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идее русской свободы

Мединский: 18 ноября 2025 года стартовал конкурс на символ идеи русской свободы

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Помощник президента РФ Владимир Мединский 18 ноября 2025 года объявил старт конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника — символа идеи русской свободы, пишет «НТА-Приволжье». Соответствующее объявление также сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Монумент, спроектированный по лучшему отобранному проекту, установят в Нижнем Новгороде. Памятник появится в акватории стрелки — на месте слияния Оки и Волги.

Результаты конкурса подведут до 15 июля 2026 года. Общий призовой фонд достигнет 3 млн рублей. В качестве организатора выступило Российское военно-историческое общество.

Ранее фотохудожник из Москвы Екатерина Якель стала обладательницей Гран-при XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Международное жюри присудило ей высшую награду за серию фоторабот «Русский характер: бег с препятствиями».

