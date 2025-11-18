Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идее русской свободы Мединский: 18 ноября 2025 года стартовал конкурс на символ идеи русской свободы

Помощник президента РФ Владимир Мединский 18 ноября 2025 года объявил старт конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника — символа идеи русской свободы, пишет «НТА-Приволжье». Соответствующее объявление также сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Монумент, спроектированный по лучшему отобранному проекту, установят в Нижнем Новгороде. Памятник появится в акватории стрелки — на месте слияния Оки и Волги.

Результаты конкурса подведут до 15 июля 2026 года. Общий призовой фонд достигнет 3 млн рублей. В качестве организатора выступило Российское военно-историческое общество.

