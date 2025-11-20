Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 16:10

В Париже открыли памятник Александру Пушкину

Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже Фото: Евгений Полойко/РИА Новости
В Российском духовно-культурном православном центре в Париже состоялось торжественное открытие памятника поэту Александру Пушкину, сообщает ТАСС. По словам российского посла во Франции Алексея Мешкова, это стало символом прочных духовных связей между народами России и Франции.

Этот памятник не только дань уважения великому поэту, но и символ прочных духовных связей между народами России и Франции, — сказал дипломат.

Мешков добавил, что монумент «напоминает о том, что культура и литература способны объединять людей, помогать лучше понимать друг друга». Он также отметил особое отношение поэта к Франции, несмотря на то, что он никогда не посещал эту страну. Дипломат напомнил, что друзья-лицеисты звали поэта «французом», Пушкин с детства свободно владел французским языком.

Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев осудил предложение о демонтаже памятника Пушкину в Одессе как проявление вандализма и попытку лишить город исторического наследия. Он подчеркнул политическую подоплеку этого решения и его оскорбление для жителей Одессы, считая Пушкина неотъемлемой частью культурного кода русскоговорящих народов и символом объединения.

