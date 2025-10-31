Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:43

В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе

Депутат Бичаев: сносом памятника Пушкину Одессе навяжут фальшивую идентичность

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможный снос памятника русскому поэту Александру Пушкину в Одессе — это акт вандализма и варварства, попытка лишить город наследия и навязать ему фальшивую идентичность, заявил депутат Госдумы Артем Бичаев. По его мнению, такое решение — политический шаг, направленный на уничтожение связей с русской культурой и оскорбление самих одесситов, передает ТАСС.

Для Одессы Пушкин — особая страница. Он жил в этом городе, воспел его в своих произведениях. И его дух неразрывно связан с Одессой. Он видел в Одессе город, где переплелись разные культуры. <…> Снос его памятника — это акт вандализма и культурного варварства. <…> Это попытка лишить город части его богатого наследия и навязать ему новую, искусственную идентичность, — полагает Бичаев.

Парламентарий подчеркнул, что Пушкин — часть культурного кода не только России, но и всей русскоговорящей цивилизации, а не просто историческая фигура. Он добавил, что творчество поэта объединяет людей несмотря на границы и политические взгляды.

Ранее Институт национальной памяти Украины признал Пушкина, связанные с ним географические названия и объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма». В связи с этим киевская власть намерена «декоммунизировать» все связанные с литератором памятники.

