«Это не вопрос престижа»: член СВОП о сроках заключения сделки по Украине Член СВОП Климов призвал не загадывать сроки заключения мира между РФ и Украиной

Не стоит загадывать сроки заключения мира между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, это вопрос не престижа, а национальной безопасности РФ на долгие годы.

Для нас это не вопрос престижа завершения конфликта. Для нас это вопрос нашей национальной безопасности на долгие времена. В этом смысле для государства, которое является еще и тысячелетней цивилизацией, было бы странно кому-то подыгрывать. Я бы сейчас не смотрел на секундомер и никуда не торопился стартовать. Мы открыты к дискуссии, мы открыты к диалогу, но для этого с той стороны люди тоже должны действовать солидно, профессионально, по правилам, — высказался Климов.

Он отметил, что намеренно затягивать с заключением мира Россия не собирается. При этом, добавил член СВОП, пока нет никаких договоренностей, Москва вынуждена продолжать решать задачи специальной военной операции.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца года. В последние недели возобновление переговоров стало приоритетной целью для хозяина Белого дома. Это произошло после согласования сделки по прекращению огня в секторе Газа.