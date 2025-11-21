Международный муниципальный форум стран БРИКС
Демократы готовят Трампу рождественский подарок с подвохом

Конгрессмен Грин пообещал начать импичмент Трампа до Рождества

Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что намерен подать документы для импичмента президента США Дональда Трампа. По его словам, он подготовит необходимые материалы до начала рождественских каникул Конгресса, пишет Newsweek.

Документы об инициации импичмента будут поданы до рождественских каникул, обещаю вам это, — подчеркнул Грин.

Инициатива конгрессмена стала продолжением его прежних попыток начать процедуру отстранения Трампа, которые он предпринимает с 2017 года. Демократ обвиняет президента в нарушении принципов Конституции США, за что обязан понести ответственность.

Трамп дважды подвергался импичменту во время своего первого президентства, но в обоих случаях был оправдан Сенатом. Аналитики считают маловероятным отставку главы государства, поскольку республиканцы составляют большинство в Палате представителей.

Ранее Трамп заявил, что не будет претендовать на пост вице-президента страны на выборах, которые пройдут в 2028 году. По его словам, американцам вряд ли бы это понравилось.

