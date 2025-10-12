Трамп раскрыл свое отношение к украинскому импичменту против него Трамп: импичмент 2019 года был мистификацией крупнее Уотергейта

Президент США Дональд Трамп заявил, что импичмент 2019 года против него, также известный как украинский импичмент из-за обвинений в давлении американского лидера на президента Украины Владимира Зеленского, был большей мистификацией, чем уотергейтский скандал 1972 года, который закончился отставкой тогдашнего главы Белого дома Ричарда Никсона. В своей соцсети Truth Social он выразил надежду, что компетентные органы и ведомства расследуют этот инцидент и привлекут виновных к ответственности.

Мошенничество с украинским импичментом было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уотергейт. <…> Я искренне надеюсь, что соответствующие инстанции, включая конгресс, расследуют это дело! Адам «Шиффти» Шифф (сенатор-демократ от Калифорнии. — NEWS.ru) был крайне нечестен и коррумпирован, — написал Трамп.

Ранее знаменитый мастер ужасов Стивен Кинг дал оценку президентству Трампа, назвав его настоящей «историей ужасов». Писатель также поделился своим видением идеального финала для этой «страшной сказки». По его мнению, самым подходящим и удачным концом стал бы импичмент 45-го президента США.