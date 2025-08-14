«Король ужасов» придумал идеальный финал для Трампа

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стивен Кинг назвал импичмент идеальным финалом «истории ужасов» Трампа

Стивен Кинг Стивен Кинг Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитый мастер ужасов Стивен Кинг в интервью The Guardian дал оценку президентству Дональда Трампа, назвав его настоящей «историей ужасов». Писатель также поделился своим видением идеального финала для этой «страшной сказки».

Автор бестселлеров «Кэрри» и «Сияние» ответил на вопрос о том, как могла бы завершиться «американская сага при Трампе». По мнению 77-летнего Кинга, самым подходящим и удачным концом стал бы импичмент 45-го президента США. Писатель подчеркнул, что хотел бы видеть Трампа ушедшим от власти.

Однако Кинг, как создатель мрачных сюжетов, не обошел вниманием и возможный негативный финал. Худшим развитием событий он считает избрание Трампа на третий срок и его полное сосредоточение власти в одних руках. Это, по мнению автора, было бы поистине кошмарным исходом.

Я думаю, что это был бы импичмент. <…> Я бы хотел, чтобы он вышел на пенсию. В любом случае, это история ужасов. Трамп — это история ужаса, не так ли? — высказался Стивен Кинг.

Ранее в Сети распространились слухи, что Илон Маск заблокировал Кинга в соцсети Х за то, что после победы Трампа на президентских выборах он якобы назвал миллиардера «первой леди». Писатель опроверг факт своего высказывания и самой блокировки. Кинг традиционно поддерживает демократов и выступал против Трампа еще до его первого президентского срока.



