21 ноября 2025 в 18:48

Стало известно, как украинские чиновники восприняли план США

NYP: украинские чиновники поддержали мирный план США

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Многие украинские чиновники положительно оценили новый план США по урегулированию конфликта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник в администрации американского президента Дональда Трампа. Среди них оказались секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров.

Украинские официальные лица, в том числе главный советник [президента Владимира] Зеленского Рустем Умеров, дали «положительный» отклик и «согласились с большей частью плана» после обсуждений со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Майами в конце прошлого месяца, — говорится в публикации.

По данным представителей пророссийского подполья, Верховная рада примет решение относительно мирного плана США уже в ближайшее время. Они обратили внимание, что в Киеве развернулась большая внутрипартийная борьба.

Ранее журналист Барак Равид обнародовал полный текст проекта предоставления Украине гарантий безопасности от США. Согласно документу, Вашингтон планирует обеспечить Киев гарантиями безопасности, основанными на принципах пятой статьи Устава НАТО.

Украина
чиновники
США
переговоры
