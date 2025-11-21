Подполье узнало, когда Рада примет решение по мирному плану США Рада может принять решение по мирному плану США в ближайшее время

Верховная рада Украины уже в ближайшее время примет решение относительно плана администрации Соединенных Штатов по урегулированию конфликта, сообщили ТАСС представители пророссийского подполья со ссылкой на источники в украинском парламенте. Они обратили внимание, что в Киеве развернулась большая внутрипартийная борьба.

Друзья из Верховной рады говорят, что решение, соглашаться с планом по урегулированию или нет, будет принято в скором времени, — говорится в сообщении.

Подпольщики также отметили, что разразившийся на Украине коррупционный скандал лишь подливает масло в огонь. Они выразили уверенность, что если США прекратят оказывать помощь Украине, Киев не продержится и полгода.

Ранее появилась информация, что США пригрозили Украине остановкой военной помощи и прекращением обмена разведданными. Вашингтон примет такие меры, если Киев не подпишет план по урегулированию конфликта до 27 ноября. Аналитики констатировали, что США оказывают на Украину куда более серьезное давление, чем прежде.