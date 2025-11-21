Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:47

Появился полный текст гарантий безопасности США Украине

Журналист Равид: гарантии безопасности США Киеву основаны на пятой статье НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Появился полный текст проекта предоставления Украине гарантий безопасности от Соединенных Штатов, его опубликовал журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х. Согласно тексту документа, США планируют обеспечить Украину гарантиями безопасности, основанными на принципах пятой статьи Устава НАТО.

В опубликованном проекте указывается, что рамочные соглашения устанавливают условия прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией. Они также предусматривают предоставление гарантий безопасности, которые адаптированы к конкретным обстоятельствам данного конфликта и учитывают интересы США и их европейских союзников.

Ранее СМИ писали, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена достичь подписания мирного договора между Российской Федерацией и Украиной до завершения 2025 года. В течение последних недель возобновление переговорного процесса стало ключевой задачей для руководства Белого дома.

Также появилась информация, что Соединенные Штаты предупредили Украину о возможном полном прекращении военной поддержки и обмена разведывательной информацией. Вашингтон готов применить данные меры в случае отказа Киева подписать американский план урегулирования до 27 ноября.

СВО
гарантии безопасности
Украина
США
