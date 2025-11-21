Жена Кучеры опубликовала фото в ультраобтягивающем костюме

Супруга актера Оскара Кучеры Юлия опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с корта, где она играла в бадминтон. Для тренировки она выбрала белый топ и черные обтягивающие леггинсы. На фото можно увидеть подтянутую фигуру мамы четырех детей артиста.

Вторая тренировка за день, — написала супруга актера.

Кучеры вместе уже 23 года. Их брак оформлен официально с 2007-го — после того, как Кучера расстался со своей первой женой, моделью Майей Марковой, от которой у него старший сын Александр.

У Оскара и Юлии четверо детей: двое взрослых сыновей — 20-летний Александр и 18-летний Даниэль, 15-летняя дочь Алисия и самый младший, шестилетний Марк. Последний появился на свет в Майами и автоматически получил гражданство США.

Ранее Кучера заступился за телеведущего Дмитрия Диброва после появления в Сети видео, где его запечатлели с расстегнутой ширинкой. По его словам, коллега переживает непростой период жизни, а охотники за сенсациями в это время делают пиар на горе человека.

Telegram-канал Sport Baza между тем сообщил, что бывшая жена вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия требует от спортсмена 6 млн рублей. По данным источника, речь идет о судебных издержках: в такую сумму обошлось девушке рассмотрение дела об алиментах в двух судах.