17 ноября 2025 в 17:45

«Мрази»: Кучера заступился за Диброва после конфуза с ширинкой

Кучера назвал мразями тех, кто пиарится на Диброве после скандала с ширинкой

Оскар Кучера Оскар Кучера Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Радиоведущий и актер Оскар Кучера заступился в Telegram-канале за телеведущего Дмитрия Диброва после появления в Сети компрометирующего видео с его участием. По его словам, коллега сейчас переживает непростой период жизни, а охотники за сенсациями в это время делают пиар на горе человека.

Как не стыдно журналистам множить это отвратительное видео. Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает. Не он выложил. Выложили мрази. Но еще большие мрази те, кто на этом делает пиар, хохоча над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию, — написал Кучера.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что появление Диброва с расстегнутой ширинкой на публике на фоне громкого развода с супругой нельзя считать нормальным. Он также выразил надежду, что компрометирующие кадры — это фотомонтаж.

До этого модель Полина Диброва не стала критиковать экс-супруга за появление на публике с расстегнутой ширинкой. По словам бывшей избранницы телеведущего, сейчас она находится в стадии принятия. Она также призвала общественность перестать обсуждать громкий скандал.

Дмитрий Дибров
Оскар Кучера
скандалы
журналисты
