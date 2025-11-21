Международный муниципальный форум стран БРИКС
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от закупок в РФ

Индийская компания Reliance Industries объявила о прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября, сообщает The Washington Post. Отмечается, что это крупнейший покупатель российской нефти в стране.

Согласно информации издания, с 1 декабря компания будет закупать сырье исключительно нероссийского происхождения. Эта мера является шагом в направлении соблюдения новых санкций США и Евросоюза против России. Также 4 ноября экспортеры обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о срочной помощи в связи с введением США тарифов в размере 50% на индийские товары.

Ранее сообщалось, что санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа пока не повлияли на экспорт российской нефти в октябре, но эффект ожидается после 21 ноября, когда истекают разрешения на сделки с этими компаниями. Морской экспорт нефти снизился на 1,2%, до 470 тыс. тонн в сутки. 34% экспортировано в Китай, 29% — в Индию, 14% — в Турцию и 17% — в Египет и Сирию. Основной объем приходится на марку ESPO.

