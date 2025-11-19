Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Новый год — это всегда ожидание чуда, и эти мясные гнезда с грибами и сыром станут настоящим волшебством на вашем столе! Представьте: сочный фарш, ароматная грибная начинка и золотистая сырная корочка — такое блюдо не только украсит праздник, но и соберет вокруг себя всех гостей. Готовить их — одно удовольствие, а результат выглядит так эффектно, будто вы провели на кухне целый день. Это тот самый рецепт, который делает праздник по-настоящему домашним и запоминающимся.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твердого сыра, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, зелень. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте до золотистости. Фарш смешайте с солью, перцем и яйцом. Сформируйте из фарша лепешки, в центр каждой выложите грибную начинку. Аккуратно защипните края, формируя гнезда. Выложите их в форму для запекания, смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте 30–35 минут при 190 °C до румяной корочки. Украсьте зеленью и подавайте горячими! Эти гнезда особенно хороши с картофельным пюре или свежими овощами.

